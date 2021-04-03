Нереально вкусные куриные грудки в духовке – без добавки не обойтись

На повестке сегодняшнего дня нереально вкусные куриные грудки в духовке, приготовленные с кефиром.

Куриные грудки в духовке

Этот продукт считается диетическим, полезным и легкодоступным. Она содержит большое количество белков и малое количество жиров.

А также в ней содержатся витамины группы В, А, С и РР. Благодаря своим свойствам, куриная грудка входит во многие специальные диеты для спортсменов и для похудения.

Чтобы приготовить вкусные куриные грудки , необходимо:

полтора килограмма куриных грудок

сто пятьдесят граммов твердого сыра

соль, перец, кориандр и итальянские травы – по вкусу

Для начинки:

двести пятьдесят граммов сыра Рикотта

полстакана сливок

три зубчика чеснока

двести граммов шпината

соль и перец — по вкусу

пятьдесят миллилитров оливкового масла (можно использовать и другое) – для жарки и маринада

Как же приготовить вкусные куриные грудки

Нужно начать с начинки:

В разогретую сковороду влить оливковое или же какое-нибудь другое масло.

Чеснок очистить, мелко нарезать и запустить в сковороду. Обжаривать в течении полуминут.

Шпинат помыть, просушить полотенцем, отделить листики. Листья шпината отправить в сковороду.

Обжаривать его, пока он не станет мягким.

Влить в сковороду сливки и все размешать.

После добавить сыр Рикотту. Благодаря Рикотте блюдо приобретает необычные вкусовые оттенки.

Слегка посолить, поперчить и все перемешать.

Подождать, пока сыр прогреется, и выключить огонь.

Теперь надо приступить к обработке куриных грудок:

Куриные грудки хорошо помыть, промокнуть бумажными полотенцами.

По центру грудинок сделать надрезы, раскрыть их. Должны получится формочки лодочек. Посолить и поперчить их изнутри. Добавить кориандр и итальянские травы.

Спрыснуть куриные грудки с приправами любым растительным, но, желательно оливковым маслом.

Руками растереть грудки со всех сторон, чтобы приправы и масло хорошо пропитались в мясо.

Вкусные куриные грудки – оформление и выпекание:

Куриные грудки аккуратно уложить в форму для запекания.

Куриные конвертики полностью наполнить сырной начинкой.

Духовку заранее разогреть до двухсот градусов.

Накрыть форму фольгой и отправить в духовку минут на двадцать.

Твердый сыр порезать тонкими ломтиками.

По истечении необходимого времени достать курочку из духовки, сверху положить ломтики твердого сыра и снова минут на десять отправить ее обратно в духовку.

Как только сыр расплавится и станет золотистого цвета, можно курочку доставать из духовки.

Ну вот и все! Наши нереально вкусные куриные грудки готовы. Они хорошо идут как в горячем, так и в холодном виде.

Положите их в красивую тарелочку и подайте к столу с каким-нибудь гарниром. Поторопитесь, а то можете остаться без обеда!