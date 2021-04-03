Нереально вкусные куриные грудки в духовке – без добавки не обойтись

На повестке сегодняшнего дня нереально вкусные куриные грудки в духовке, приготовленные с кефиром.
Куриные грудки в духовке
Этот продукт считается диетическим, полезным и легкодоступным. Она содержит большое количество белков и малое количество жиров.
А также в ней содержатся витамины группы В, А, С и РР. Благодаря своим свойствам, куриная грудка входит во многие специальные диеты для спортсменов и для похудения.
Чтобы приготовить вкусные куриные грудки , необходимо:
- полтора килограмма куриных грудок
- сто пятьдесят граммов твердого сыра
- соль, перец, кориандр и итальянские травы – по вкусу
Для начинки:
- двести пятьдесят граммов сыра Рикотта
- полстакана сливок
- три зубчика чеснока
- двести граммов шпината
- соль и перец — по вкусу
- пятьдесят миллилитров оливкового масла (можно использовать и другое) – для жарки и маринада
Как же приготовить вкусные куриные грудки
Нужно начать с начинки:
- В разогретую сковороду влить оливковое или же какое-нибудь другое масло.
- Чеснок очистить, мелко нарезать и запустить в сковороду. Обжаривать в течении полуминут.
- Шпинат помыть, просушить полотенцем, отделить листики. Листья шпината отправить в сковороду.
- Обжаривать его, пока он не станет мягким.
- Влить в сковороду сливки и все размешать.
- После добавить сыр Рикотту. Благодаря Рикотте блюдо приобретает необычные вкусовые оттенки.
- Слегка посолить, поперчить и все перемешать.
- Подождать, пока сыр прогреется, и выключить огонь.
Теперь надо приступить к обработке куриных грудок:
- Куриные грудки хорошо помыть, промокнуть бумажными полотенцами.
- По центру грудинок сделать надрезы, раскрыть их. Должны получится формочки лодочек. Посолить и поперчить их изнутри. Добавить кориандр и итальянские травы.
- Спрыснуть куриные грудки с приправами любым растительным, но, желательно оливковым маслом.
- Руками растереть грудки со всех сторон, чтобы приправы и масло хорошо пропитались в мясо.
Вкусные куриные грудки – оформление и выпекание:
- Куриные грудки аккуратно уложить в форму для запекания.
- Куриные конвертики полностью наполнить сырной начинкой.
- Духовку заранее разогреть до двухсот градусов.
- Накрыть форму фольгой и отправить в духовку минут на двадцать.
- Твердый сыр порезать тонкими ломтиками.
- По истечении необходимого времени достать курочку из духовки, сверху положить ломтики твердого сыра и снова минут на десять отправить ее обратно в духовку.
- Как только сыр расплавится и станет золотистого цвета, можно курочку доставать из духовки.
Ну вот и все! Наши нереально вкусные куриные грудки готовы. Они хорошо идут как в горячем, так и в холодном виде.
Положите их в красивую тарелочку и подайте к столу с каким-нибудь гарниром. Поторопитесь, а то можете остаться без обеда!
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