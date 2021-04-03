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Нереально вкусные куриные грудки в духовке – без добавки не обойтись

На повестке сегодняшнего дня нереально вкусные куриные грудки в духовке, приготовленные с кефиром.

Куриные грудки в духовке

Этот продукт считается диетическим, полезным и легкодоступным. Она содержит большое количество белков и малое количество жиров.

А также в ней содержатся витамины группы В, А, С и РР. Благодаря своим свойствам, куриная грудка входит во многие специальные диеты для спортсменов и для похудения.

Нереально вкусные куриные грудки в духовке – без добавки не обойтись 18

Чтобы приготовить вкусные куриные грудки , необходимо:

  • полтора килограмма куриных грудок
  • сто пятьдесят граммов твердого сыра
  • соль, перец, кориандр и итальянские травы – по вкусу

Для начинки:

  • двести пятьдесят граммов сыра Рикотта
  • полстакана сливок
  • три зубчика чеснока
  • двести граммов шпината
  • соль и перец — по вкусу
  • пятьдесят миллилитров оливкового масла (можно использовать и другое) – для жарки и маринада

Как же приготовить вкусные куриные грудкиНереально вкусные куриные грудки в духовке – без добавки не обойтись 19

Нужно начать с начинки:

  • В разогретую сковороду влить оливковое или же какое-нибудь другое масло.
  • Чеснок очистить, мелко нарезать и запустить в сковороду. Обжаривать в течении полуминут.
  • Шпинат помыть, просушить полотенцем, отделить листики. Листья шпината отправить в сковороду.
  • Обжаривать его, пока он не станет мягким.
  • Влить в сковороду сливки и все размешать.
  • После добавить сыр Рикотту. Благодаря Рикотте блюдо приобретает необычные вкусовые оттенки.
  • Слегка посолить, поперчить и все перемешать.
  • Подождать, пока сыр прогреется, и выключить огонь.

Теперь надо приступить к обработке куриных грудок:

  • Куриные грудки хорошо помыть, промокнуть бумажными полотенцами.
  • По центру грудинок сделать надрезы, раскрыть их. Должны получится формочки лодочек. Посолить и поперчить их изнутри. Добавить кориандр и итальянские травы.
  • Спрыснуть куриные грудки с приправами любым растительным, но, желательно оливковым маслом.
  • Руками растереть грудки со всех сторон, чтобы приправы и масло хорошо пропитались в мясо.

Вкусные куриные грудки – оформление и выпекание:

  • Куриные грудки аккуратно уложить в форму для запекания.
  • Куриные конвертики полностью наполнить сырной начинкой.
  • Духовку заранее разогреть до двухсот градусов.
  • Накрыть форму фольгой и отправить в духовку минут на двадцать.
  • Твердый сыр порезать тонкими ломтиками.
  • По истечении необходимого времени достать курочку из духовки, сверху положить ломтики твердого сыра и снова минут на десять отправить ее обратно в духовку.
  • Как только сыр расплавится и станет золотистого цвета, можно курочку доставать из духовки.

Нереально вкусные куриные грудки в духовке – без добавки не обойтись 20

Ну вот и все! Наши нереально вкусные куриные грудки готовы. Они хорошо идут как в горячем, так и в холодном виде.

Положите их в красивую тарелочку и подайте к столу с каким-нибудь гарниром. Поторопитесь, а то можете остаться без обеда!

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