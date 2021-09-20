Японский омлет с кабачками: быстрый и вкусный завтрак на сковороде для всей семьи

Японский омлет с кабачками! Предлагаем Вам приготовить для всей семьи быстрый и вкусный завтрак на сковороде – омлет по-японски из кабачков
Японский омлет
Одно из традиционных блюд в японской кухне. Оно очень нравится как взрослым, так и детям. Такой омлет принято подавать на завтраки или же в качестве закуски.
Японский омлет с кабачками: продукты
- триста граммов молодого кабачка
- пять яиц
- сто граммов твердого сыра
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Японский омлет с кабачками: как приготовить
- Молодые кабачки хорошо помыть и, не очищая, натереть на мелкой фракции терки в отдельную миску.
- В другую глубокую миску вбить яйца, посолить, поперчить и хорошо взболтать венчиком.
- Кабачок небольшими порциями, предварительно слегка отжав от выделившегося сока, добавить к яйцам.
- Твердый сыр натереть на крупной терке и отправить в миску с яйцами и кабачками.
- Все хорошо перемешать венчиком.
- В сковороду налить растительное масло и хорошо разогреть.
- В разогретое растительное масло залить половник яично-кабачковой смеси. При помощи лопаточки равномерно распределить по поверхности сковороды.
- Как только яичный блин слегка схватится, при помощи лопаточки завернуть его в рулетик. Краешек оставить свободным.
- Рулетик сдвинуть на край сковороды.
- На освободившуюся часть сковороды снова залить яично-кабачковую смесь так, чтобы она залила и свободный краешек нашего рулетика.
- Как только масса схватится, наш рулетик завернуть в новый слой.
- Таким образом процесс продолжать, пока не закончится яично-кабачковая смесь.
Ну вот очень быстро мы приготовили вкусный завтрак для всей семьи – омлет по-японски из кабачков.
Положите его на большую плоскую тарелку и подайте к столу. Омлет рулет – ну просто чудо, прямо-таки тает во рту.
Японский омлет с кабачками: готов
Попробуйте кусочек! Вы получите истинное удовольствие!
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