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Японский омлет с кабачками: быстрый и вкусный завтрак на сковороде для всей семьи

Японский омлет с кабачками! Предлагаем Вам приготовить для всей семьи быстрый и вкусный завтрак на сковороде – омлет по-японски из кабачков

Японский омлет

Одно из традиционных блюд в японской кухне. Оно очень нравится как взрослым, так и детям. Такой омлет принято подавать на завтраки или же в качестве закуски.

Японский омлет с кабачками

Японский омлет с кабачками: продукты

  • триста граммов молодого кабачка
  • пять яиц
  • сто граммов твердого сыра
  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Японский омлет с кабачками: как приготовить

  • Молодые кабачки хорошо помыть и, не очищая, натереть на мелкой фракции терки в отдельную миску.
  • В другую глубокую миску вбить яйца, посолить, поперчить и хорошо взболтать венчиком.
  • Кабачок небольшими порциями, предварительно слегка отжав от выделившегося сока, добавить к яйцам.
  • Твердый сыр натереть на крупной терке и отправить в миску с яйцами и кабачками.
  • Все хорошо перемешать венчиком.
  • В сковороду налить растительное масло и хорошо разогреть.

Японский омлет с кабачками

  • В разогретое растительное масло залить половник яично-кабачковой смеси. При помощи лопаточки равномерно распределить по поверхности сковороды.
  • Как только яичный блин слегка схватится, при помощи лопаточки завернуть его в рулетик.
    Краешек оставить свободным.
  • Рулетик сдвинуть на край сковороды.
  • На освободившуюся часть сковороды снова залить яично-кабачковую смесь так, чтобы она залила и свободный краешек нашего рулетика.
  • Как только масса схватится, наш рулетик завернуть в новый слой.
  • Таким образом процесс продолжать, пока не закончится яично-кабачковая смесь.

Японский омлет с кабачками

Ну вот очень быстро мы приготовили вкусный завтрак для всей семьи – омлет по-японски из кабачков.

Положите его на большую плоскую тарелку и подайте к столу. Омлет рулет – ну просто чудо, прямо-таки тает во рту.

Японский омлет с кабачками: готов

Попробуйте кусочек! Вы получите истинное удовольствие!

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