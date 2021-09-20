Японский омлет с кабачками: быстрый и вкусный завтрак на сковороде для всей семьи

Японский омлет с кабачками! Предлагаем Вам приготовить для всей семьи быстрый и вкусный завтрак на сковороде – омлет по-японски из кабачков

Японский омлет

Одно из традиционных блюд в японской кухне. Оно очень нравится как взрослым, так и детям. Такой омлет принято подавать на завтраки или же в качестве закуски.

Японский омлет с кабачками: продукты

триста граммов молодого кабачка

пять яиц

сто граммов твердого сыра

соль и черный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Японский омлет с кабачками: как приготовить

Молодые кабачки хорошо помыть и, не очищая, натереть на мелкой фракции терки в отдельную миску.

В другую глубокую миску вбить яйца, посолить, поперчить и хорошо взболтать венчиком.

Кабачок небольшими порциями, предварительно слегка отжав от выделившегося сока, добавить к яйцам.

Твердый сыр натереть на крупной терке и отправить в миску с яйцами и кабачками.

Все хорошо перемешать венчиком.

В сковороду налить растительное масло и хорошо разогреть.

В разогретое растительное масло залить половник яично-кабачковой смеси. При помощи лопаточки равномерно распределить по поверхности сковороды.

Как только яичный блин слегка схватится, при помощи лопаточки завернуть его в рулетик. Краешек оставить свободным.

Краешек оставить свободным. Рулетик сдвинуть на край сковороды.

На освободившуюся часть сковороды снова залить яично-кабачковую смесь так, чтобы она залила и свободный краешек нашего рулетика.

Как только масса схватится, наш рулетик завернуть в новый слой.

Таким образом процесс продолжать, пока не закончится яично-кабачковая смесь.

Ну вот очень быстро мы приготовили вкусный завтрак для всей семьи – омлет по-японски из кабачков.

Положите его на большую плоскую тарелку и подайте к столу. Омлет рулет – ну просто чудо, прямо-таки тает во рту.

Японский омлет с кабачками: готов

Попробуйте кусочек! Вы получите истинное удовольствие!