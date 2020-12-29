Вместо котлет. Так мало, кто готовит, а зря. Шикарная закуска на праздничный стол

Оригинальные мясные рулетики с начинкой из маринованных огурцов, сыра. Закуска получается очень вкусной, ароматной, красиво и аппетитно выглядит и точно понравится всем вашим гостям и семье. Чтобы у блюда был оригинальный вкус, используйте свои любимые специи, ароматные травы, смесь перцев.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо, 800 г;

огурцы маринованные, 2 – 3 шт;

сыр, 100 г;

соль, специи, травы, перцы.

Процесс приготовления

Я брала свинину, вы можете взять любое другое мясо.

Режем мясо порционными ломтями и отбиваем.

Отбивные солим, перчим, посыпаем любыми специями и ароматными травами.

Хорошо втираем специи и складываем в емкость, накрываем и маринуем мясо не меньше 1 часа, но чем бульше, тем лучше.

Огурцы выбирайте не соленые, а именно маринованные. Разрезаем их на 4 кусочка.

На отбивную кладем дольку огурца и сворачиваем рулетом.

Укладываем рулеты в форму, смазанную маслом и сверху мясо также смазываем растительным маслом.

Запекаем 45 минут при 180 градусах, посыпаем тертым сыром и допекаем, пока сыр не расплавится.

При подаче можно посыпать рубленой зеленью, полить бульоном или растопленным сливочным маслом, смешанным с прованскими или другими ароматными травами.

Внутрь рулетиков вы можете положить любую начинку по своему вкусу, к примеру, бекон или грибы, кусочки куриного мяса с кубиками ананаса.