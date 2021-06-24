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Растрёпки из печени. Бюджетная и сытная закуска

Растрёпки из печени получаются очень интересными на вкус. Это прекрасный завтрак для всей семьи.

Растрёпки из печени: ингредиенты

Растрёпки из печени

  1. Кукурузная мука – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  2. Печень – 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Лук – 1 шт. (одна штука)
  4. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  5. Перец
  6. Специи
  7. Соль

Способ приготовления:

  • Промойте, очистите от всего лишнего и режьте на небольшие кусочки печень.
  • Нарежьте на мелкие кусочки лук.
  • Печень смешайте с яйцами и луком, перцем, специями и солью. Вымешайте и всыпьте муку.
  • Растительное масло разогрейте сковородке и выложите массу по столовой ложке.
  • Котлеты обжарьте до румяности с двух сторон.
  • Можете положить в массу ещё мелко рубленый укроп или петрушку.

Растрёпки из печени — интересное блюдо для всей семьи.

Растрёпки из печени. Бюджетная и сытная закуска 2

Готовьте на здоровье!

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