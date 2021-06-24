Растрёпки из печени. Бюджетная и сытная закуска

Растрёпки из печени получаются очень интересными на вкус. Это прекрасный завтрак для всей семьи.
Растрёпки из печени: ингредиенты
- Кукурузная мука – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Печень – 500 г. (пятьсот грамм)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Перец
- Специи
- Соль
Способ приготовления:
- Промойте, очистите от всего лишнего и режьте на небольшие кусочки печень.
- Нарежьте на мелкие кусочки лук.
- Печень смешайте с яйцами и луком, перцем, специями и солью. Вымешайте и всыпьте муку.
- Растительное масло разогрейте сковородке и выложите массу по столовой ложке.
- Котлеты обжарьте до румяности с двух сторон.
- Можете положить в массу ещё мелко рубленый укроп или петрушку.
Растрёпки из печени — интересное блюдо для всей семьи.
Готовьте на здоровье!
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