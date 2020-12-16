Скатерть-Самобранка

5 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Новичихина14 декабря, 19:16
    Ну, насмешили! С чего это вдруг лимон с уксусом в реакцию вступят? От одной этой фразы стало понятно, что автор "не в...Жена сама «прокач...
  • Марат Гималутдинов14 декабря, 9:28
    Представьте, как это жевать? Можно просто шишек погрызть.Салат Шишка: слоё...
  • ира13 декабря, 18:17
    но не в банке же на стол подавали?Подруга рассказал...

Салат Картофельный: питательный, яркий и не сложный в приготовлении салат

Салат Картофельный – вкусный, аппетитный и сытный. Готовим из доступных ингредиентов.

Салат Картофельный: ингредиенты

Салат Картофельный

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – маринованных огурцов
  2. 600 (шестьсот) гр – картофеля
  3. 2 (две) шт – яиц
  4. 1 (одна) шт – лука
  5. Соль, зелень и черный молотый перец — по вкусу
  6. 3 (три) ст. ложки – майонеза

Салат Картофельный: рецепт

Салат Картофельный

  • Картофель и яйца отварите
  • Остудите
  • Огурцы нарежьте средними кружочками
  • Лук нарежьте мелким кубиком
  • Картофель и яйца очистите
  • Картофель нарежьте кружочками и положите в салатницу
  • Яйца тоже нарежьте кружочками и добавьте их к картофелю
  • Огурцы тоже положите в салатницу к другим ингредиентам
  • Далее лук
  • Заправьте майонезом и аккуратно все перемешайте
  • При подаче салат посыпьте душистым перцем и украсьте свежей зеленью

Салат Картофельный готов!

Салат Картофельный

Если хотите более пикантный вкус, то добавьте чайную ложку готовой горчицы, в салат, когда будете заправлять его майонезом. Этот салат отлично подойдет как самостоятельное блюдо, но и сосиски к нему подходят. На здоровье.

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх