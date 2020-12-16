Салат Картофельный: питательный, яркий и не сложный в приготовлении салат

Салат Картофельный – вкусный, аппетитный и сытный. Готовим из доступных ингредиентов.

Салат Картофельный: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – маринованных огурцов 600 (шестьсот) гр – картофеля 2 (две) шт – яиц 1 (одна) шт – лука Соль, зелень и черный молотый перец — по вкусу 3 (три) ст. ложки – майонеза

Салат Картофельный: рецепт

Картофель и яйца отварите

Остудите

Огурцы нарежьте средними кружочками

Лук нарежьте мелким кубиком

Картофель и яйца очистите

Картофель нарежьте кружочками и положите в салатницу

Яйца тоже нарежьте кружочками и добавьте их к картофелю

Огурцы тоже положите в салатницу к другим ингредиентам

Далее лук

Заправьте майонезом и аккуратно все перемешайте

При подаче салат посыпьте душистым перцем и украсьте свежей зеленью

Салат Картофельный готов!

Если хотите более пикантный вкус, то добавьте чайную ложку готовой горчицы, в салат, когда будете заправлять его майонезом. Этот салат отлично подойдет как самостоятельное блюдо, но и сосиски к нему подходят. На здоровье.