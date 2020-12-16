Салат Картофельный: питательный, яркий и не сложный в приготовлении салат

Салат Картофельный – вкусный, аппетитный и сытный. Готовим из доступных ингредиентов.
Салат Картофельный: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – маринованных огурцов
- 600 (шестьсот) гр – картофеля
- 2 (две) шт – яиц
- 1 (одна) шт – лука
- Соль, зелень и черный молотый перец — по вкусу
- 3 (три) ст. ложки – майонеза
Салат Картофельный: рецепт
- Картофель и яйца отварите
- Остудите
- Огурцы нарежьте средними кружочками
- Лук нарежьте мелким кубиком
- Картофель и яйца очистите
- Картофель нарежьте кружочками и положите в салатницу
- Яйца тоже нарежьте кружочками и добавьте их к картофелю
- Огурцы тоже положите в салатницу к другим ингредиентам
- Далее лук
- Заправьте майонезом и аккуратно все перемешайте
- При подаче салат посыпьте душистым перцем и украсьте свежей зеленью
Салат Картофельный готов!
Если хотите более пикантный вкус, то добавьте чайную ложку готовой горчицы, в салат, когда будете заправлять его майонезом. Этот салат отлично подойдет как самостоятельное блюдо, но и сосиски к нему подходят. На здоровье.
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