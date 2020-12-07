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Век живи — век учись. Соседка армянка снова поделилась потрясающим рецептом пирожков

Тесто получается очень мягким и пышным, пирожки будут свежими в течение нескольких дней. Начинку вы можете делать самую разную, тесто хорошо держит даже варенье. За счет того, что мы будем добавлять крахмал

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 300 г;
  • крахмал кукурузный, 100 г;
  • белок, 1 шт;
  • соль, 1 ч.л;
  • сахар, 1 ст.л;
  • дрожжи сухие, 1.5 ч.л;
  • молоко, 230 мл;
  • масло растительное, 100 мл.

Для начинки необходимо:

  • яблоки, 800 г;
  • сок лимона, 2 ст.л;
  • корица, ванильный сахар.

Процесс приготовления

Просеянную муку смешиваем с солью, сахаром и дрожжами, кукурузным крахмалом.

Перемешиваем сухую смесь и добавляем теплое молоко, белок.

Вымешиваем тесто.

Вливаем растительное масло и вымешиваем тесто руками.

Масса должна быть мягкой и пористой.

Накрываем тесто полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.

Для начинки чистим от кожуры яблоки и режем их небольшими кусочками.

Разогреваем сковороду и выкладываем яблоки, поливаем соком лимона, посыпаем сахаром и корицей и ванилином.

Совет: если яблоки кислые, добавьте больше сахара. Также по вкусу добавляйте ваниль и корицу.

Тушим 4 – 5 минут до мягкости яблок. Остужаем.

Формируем пирожки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Накрываем полотенцем и оставляем пирожки на 15 минут.

Смазываем пирожки взбитым желтком.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем 20 минут.

Век живи — век учись. Соседка армянка снова поделилась потрясающим рецептом пирожков

Если вы готовите пирожки в прок, тогда после того, как они остыли, уложите их в пакет и закройте его – они будут свежими несколько дней. Можно даже брать с собой в дорогу, в поход.

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