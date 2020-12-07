Век живи — век учись. Соседка армянка снова поделилась потрясающим рецептом пирожков

Тесто получается очень мягким и пышным, пирожки будут свежими в течение нескольких дней. Начинку вы можете делать самую разную, тесто хорошо держит даже варенье. За счет того, что мы будем добавлять крахмал
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 300 г;
- крахмал кукурузный, 100 г;
- белок, 1 шт;
- соль, 1 ч.л;
- сахар, 1 ст.л;
- дрожжи сухие, 1.5 ч.л;
- молоко, 230 мл;
- масло растительное, 100 мл.
Для начинки необходимо:
- яблоки, 800 г;
- сок лимона, 2 ст.л;
- корица, ванильный сахар.
Процесс приготовления
Просеянную муку смешиваем с солью, сахаром и дрожжами, кукурузным крахмалом.
Перемешиваем сухую смесь и добавляем теплое молоко, белок.
Вымешиваем тесто.
Вливаем растительное масло и вымешиваем тесто руками.
Масса должна быть мягкой и пористой.
Накрываем тесто полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.
Для начинки чистим от кожуры яблоки и режем их небольшими кусочками.
Разогреваем сковороду и выкладываем яблоки, поливаем соком лимона, посыпаем сахаром и корицей и ванилином.
Совет: если яблоки кислые, добавьте больше сахара. Также по вкусу добавляйте ваниль и корицу.
Тушим 4 – 5 минут до мягкости яблок. Остужаем.
Формируем пирожки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
Накрываем полотенцем и оставляем пирожки на 15 минут.
Смазываем пирожки взбитым желтком.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем 20 минут.
Если вы готовите пирожки в прок, тогда после того, как они остыли, уложите их в пакет и закройте его – они будут свежими несколько дней. Можно даже брать с собой в дорогу, в поход.
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