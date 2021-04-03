Если у вас завалялась банка консервов, приготовьте этот вкусный рецепт для всей семьи

Самый обычный набор бюджетных продуктов превращается в нечто ароматное и вкусное, оригинальную закуску, которую я ставлю даже на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- тунец консервированный, 1 банка;
- яйца, 4 шт;
- сыр, 30 г;
- зелень, чеснок сухой, соль, перец, специи;
- манная крупа, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Рыбу измельчаем вилкой.
Совет: консервированную рыбу берите любую по своему вкусу.
Яйца взбиваем вилкой или венчиком, солим и перчим, добавляем специи по вкусу и сухой чеснок.
Хороший пучок любой зелени измельчаем и смешиваем с яйцами.
Добавляем рыбу в массу и вымешиваем.
Всыпаем тертый сыр и перемешиваем.
Всыпаем манную крупу, перемешиваем.
Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы манная крупа набухла.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем массу.
Запекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут, но смотрите по своей духовке, пеките до румяности.
Подаю блюдо горячим или холодным, порезав порционными кусочками, полив соусом с чесноком и зеленью или майонезом, смешанным с горчицей.
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