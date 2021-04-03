Если у вас завалялась банка консервов, приготовьте этот вкусный рецепт для всей семьи

Самый обычный набор бюджетных продуктов превращается в нечто ароматное и вкусное, оригинальную закуску, которую я ставлю даже на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тунец консервированный, 1 банка;

яйца, 4 шт;

сыр, 30 г;

зелень, чеснок сухой, соль, перец, специи;

манная крупа, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Рыбу измельчаем вилкой.

Совет: консервированную рыбу берите любую по своему вкусу.

Яйца взбиваем вилкой или венчиком, солим и перчим, добавляем специи по вкусу и сухой чеснок.

Хороший пучок любой зелени измельчаем и смешиваем с яйцами.

Добавляем рыбу в массу и вымешиваем.

Всыпаем тертый сыр и перемешиваем.

Всыпаем манную крупу, перемешиваем.

Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы манная крупа набухла.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем массу.

Запекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут, но смотрите по своей духовке, пеките до румяности.

Подаю блюдо горячим или холодным, порезав порционными кусочками, полив соусом с чесноком и зеленью или майонезом, смешанным с горчицей.