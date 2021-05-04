Люля-кебаб в домашних условиях. Секреты приготовления популярного блюда

Люля — кебаб в домашних условиях порадует Вас необыкновенно сочным и нежным вкусом.
Люля — кебаб в домашних условиях
- Фарш необходимо долго вымешивать, так он станет более вязким.
- Во время лепки кебаба руки нужно постоянно смачивать в воде, зимой — в тёплой, а летом — в холодной.
- При приготовлении люля-кебаб добавьте в фарш одно куриное яйцо или только белок, так они не будут распадаться.
- Шампуры лучше использовать широкие, не менее 2 см. Мясо на них держится лучше.
- Фарш необходимо поместить в холодильник перед тем, как приступите к лепке люля-кебабов.
- Готовые шампуры с люля-кебабом тоже поставьте в холодильник на 15 минут, чтобы они лучше держалось на шампурах при приготовлении на огне.
- Каждый из шампуров нужно держать на огне 12 минут, постоянно переворачивая, чтобы они обжарились со всех сторон.
- После того, как люля — кебаб полностью зарумянится, а при прокалывании выделится прозрачный сок, он готов.
- Вам останется лишь подать готовое блюдо к столу. сверху посыпьте зеленью, маринованным луком или любым соусом.
Люля — кебаб в домашних условиях наполнит дом невероятным ароматом.
Готовьте на здоровье!
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