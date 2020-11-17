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Макароны с мясом и тушеной капустой – оригинальное и очень вкусное блюдо к обеду или ужину

Хотите попробовать чего-нибудь из хорошо забытого старого, тогда приготовьте оригинальное и очень вкусное блюдо к обеду или ужину по предложенному ниже рецепту. Макароны с мясом и тушеной капустой получаются ароматными, вкусными, сытными. По этому рецепту готовили еще наши бабушки.

Макароны с мясом: нужно

  • четыреста граммов мясного филе (подойдет любое мясо)
  • одна головка репчатого лука
  • четыреста граммов макарон
  • триста граммов капусты
  • одна морковь

Макароны с мясом и тушеной капустой – оригинальное и очень вкусное блюдо к обеду или ужину

  • растительное масло – для жарки
  • соль – по вкусу
  • два лавровых листа
  • зелень – по вкусу
  • три четверти стакана воды

Как приготовить макароны с мясом и тушеной капустой

Для начала нужно подготовить мясо:

  • Мясное филе хорошо промыть и порезать кубиками.
  • Репчатый лук почистить и порезать кубиками.
  • В сковороду налить растительное масло и хорошо его разогреть.
  • Отправить туда мясные кубики.
  • Прожаривать до испарения жидкости в течение пяти – восьми минут.

Макароны с мясом

  • Когда жидкость полностью испарится, добавить лук и, перемешивая, прожарить до легкой золотистости.
  • А теперь нужно залить водой и добавить лавровый лист.
  • Посолить и перемешать.
  • Сковороду закрыть крышкой и тушить блюдо до полной готовности мяса и испарения жидкости. Это займет примерно полчаса времени.

Пока мясо тушится, надо подготовить капусту:

  • Капусту тоненько нашинковать очень острым ножом.
  • Морковь помыть, почистить и натереть на крупной фракции терки.
  • В другую сковороду влить растительное масло и отправить туда капусту.

Макароны с мясом и тушеной капустой – оригинальное и очень вкусное блюдо к обеду или ужину

  • Когда капуста уменьшится в объеме, добавить морковь.
  • Все хорошенечко перемешать.
  • Добавить соль и тушить до готовности капусты. Это должно занять всего четверть часа.
  • Зелень помыть, просушить, измельчить ножом и добавить к капусте в самом конце тушения.
  • Перемешать и снять с огня.

А теперь надо приготовить макароны:

  • В глубокую кастрюлю влить воду и закипятить ее.
  • Добавить в воду соль, размешать, чтобы она полностью растворилась.

Макароны с мясом

  • Затем в кипяток запустить макароны.
  • Варить макароны следует до полной готовности.

А теперь надо соединить блюдо:

  • Макароны откинуть на дуршлаг, чтобы полностью слить воду.
  • Затем макароны отправить обратно в кастрюлю, сверху выложить прожаренные кусочки мяса.
  • После добавить тушеную капусту.
  • Все хорошенечко перемешать.

Вот и готово наше вкусное и весьма оригинальное блюдо.

Макароны с мясом и тушеной капустой – оригинальное и очень вкусное блюдо к обеду или ужину

Переложите макароны с мясом и тушеной капустой в глубокую красивую тарелку и подайте сразу же с пылу с жару на стол.

Ну и вкусняшка – пальчики оближешь. Налетай, пока горячо!

Кушайте на здоровье!

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