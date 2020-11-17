Макароны с мясом и тушеной капустой – оригинальное и очень вкусное блюдо к обеду или ужину

Хотите попробовать чего-нибудь из хорошо забытого старого, тогда приготовьте оригинальное и очень вкусное блюдо к обеду или ужину по предложенному ниже рецепту. Макароны с мясом и тушеной капустой получаются ароматными, вкусными, сытными. По этому рецепту готовили еще наши бабушки.
Макароны с мясом: нужно
- четыреста граммов мясного филе (подойдет любое мясо)
- одна головка репчатого лука
- четыреста граммов макарон
- триста граммов капусты
- одна морковь
- растительное масло – для жарки
- соль – по вкусу
- два лавровых листа
- зелень – по вкусу
- три четверти стакана воды
Как приготовить макароны с мясом и тушеной капустой
Для начала нужно подготовить мясо:
- Мясное филе хорошо промыть и порезать кубиками.
- Репчатый лук почистить и порезать кубиками.
- В сковороду налить растительное масло и хорошо его разогреть.
- Отправить туда мясные кубики.
- Прожаривать до испарения жидкости в течение пяти – восьми минут.
- Когда жидкость полностью испарится, добавить лук и, перемешивая, прожарить до легкой золотистости.
- А теперь нужно залить водой и добавить лавровый лист.
- Посолить и перемешать.
- Сковороду закрыть крышкой и тушить блюдо до полной готовности мяса и испарения жидкости. Это займет примерно полчаса времени.
Пока мясо тушится, надо подготовить капусту:
- Капусту тоненько нашинковать очень острым ножом.
- Морковь помыть, почистить и натереть на крупной фракции терки.
- В другую сковороду влить растительное масло и отправить туда капусту.
- Когда капуста уменьшится в объеме, добавить морковь.
- Все хорошенечко перемешать.
- Добавить соль и тушить до готовности капусты. Это должно занять всего четверть часа.
- Зелень помыть, просушить, измельчить ножом и добавить к капусте в самом конце тушения.
- Перемешать и снять с огня.
А теперь надо приготовить макароны:
- В глубокую кастрюлю влить воду и закипятить ее.
- Добавить в воду соль, размешать, чтобы она полностью растворилась.
- Затем в кипяток запустить макароны.
- Варить макароны следует до полной готовности.
А теперь надо соединить блюдо:
- Макароны откинуть на дуршлаг, чтобы полностью слить воду.
- Затем макароны отправить обратно в кастрюлю, сверху выложить прожаренные кусочки мяса.
- После добавить тушеную капусту.
- Все хорошенечко перемешать.
Вот и готово наше вкусное и весьма оригинальное блюдо.
Переложите макароны с мясом и тушеной капустой в глубокую красивую тарелку и подайте сразу же с пылу с жару на стол.
Ну и вкусняшка – пальчики оближешь. Налетай, пока горячо!
Кушайте на здоровье!
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