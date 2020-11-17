Макароны с мясом и тушеной капустой – оригинальное и очень вкусное блюдо к обеду или ужину

Хотите попробовать чего-нибудь из хорошо забытого старого, тогда приготовьте оригинальное и очень вкусное блюдо к обеду или ужину по предложенному ниже рецепту. Макароны с мясом и тушеной капустой получаются ароматными, вкусными, сытными. По этому рецепту готовили еще наши бабушки.

Макароны с мясом: нужно

четыреста граммов мясного филе (подойдет любое мясо)

одна головка репчатого лука

четыреста граммов макарон

триста граммов капусты

одна морковь

растительное масло – для жарки

соль – по вкусу

два лавровых листа

зелень – по вкусу

три четверти стакана воды

Как приготовить макароны с мясом и тушеной капустой

Для начала нужно подготовить мясо:

Мясное филе хорошо промыть и порезать кубиками.

Репчатый лук почистить и порезать кубиками.

В сковороду налить растительное масло и хорошо его разогреть.

Отправить туда мясные кубики.

Прожаривать до испарения жидкости в течение пяти – восьми минут.

Когда жидкость полностью испарится, добавить лук и, перемешивая, прожарить до легкой золотистости.

А теперь нужно залить водой и добавить лавровый лист.

Посолить и перемешать.

Сковороду закрыть крышкой и тушить блюдо до полной готовности мяса и испарения жидкости. Это займет примерно полчаса времени.

Пока мясо тушится, надо подготовить капусту:

Капусту тоненько нашинковать очень острым ножом.

Морковь помыть, почистить и натереть на крупной фракции терки.

В другую сковороду влить растительное масло и отправить туда капусту.

Когда капуста уменьшится в объеме, добавить морковь.

Все хорошенечко перемешать.

Добавить соль и тушить до готовности капусты. Это должно занять всего четверть часа.

Зелень помыть, просушить, измельчить ножом и добавить к капусте в самом конце тушения.

Перемешать и снять с огня.

А теперь надо приготовить макароны:

В глубокую кастрюлю влить воду и закипятить ее.

Добавить в воду соль, размешать, чтобы она полностью растворилась.

Затем в кипяток запустить макароны.

Варить макароны следует до полной готовности.

А теперь надо соединить блюдо:

Макароны откинуть на дуршлаг, чтобы полностью слить воду.

Затем макароны отправить обратно в кастрюлю, сверху выложить прожаренные кусочки мяса.

После добавить тушеную капусту.

Все хорошенечко перемешать.

Вот и готово наше вкусное и весьма оригинальное блюдо.

Переложите макароны с мясом и тушеной капустой в глубокую красивую тарелку и подайте сразу же с пылу с жару на стол.

Ну и вкусняшка – пальчики оближешь. Налетай, пока горячо!

Кушайте на здоровье!