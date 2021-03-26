Галетное печенье с семенами льна — очень полезное и вкусное. Пальчики оближешь. Такого вы точно не купите в магазине! И домашнее — всегда намного вкуснее и полезнее!
Галетное печенье с семенами льна: ингредиенты
- 140 (сто сорок) гр — муки
- 50 (пятьдесят) мл — воды
- 25 (двадцать пять) гр — сахара
- 2 (две) ч. ложки — семян льна
- щепотка соли
- 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Просейте муку и смешайте с солью, сахаром и семенами льна. Масло соедините с водой и доведите до кипения, всыпьте муку и вымесите. Оставьте остужаться на 15 минут. Стол посыпьте мукой и раскатайте тесто 0.5 см. Нарежьте его на произвольные печеньки. Противень застелите пергаментом и выложите печенье.
- Духовку разогрейте до 200 градусов и выпекайте десять минут. Такое тесто можно готовить впрок и замораживать. Галетное печенье с семенами льна такое вкусное, хрустящее. Отличный вариант для угощения для праздничного стола! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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