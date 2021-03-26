Галетное печенье с семенами льна — очень полезное и вкусное. Пальчики оближешь. Такого вы точно не купите в магазине! И домашнее — всегда намного вкуснее и полезнее!

Галетное печенье с семенами льна: ингредиенты

140 (сто сорок) гр — муки 50 (пятьдесят) мл — воды 25 (двадцать пять) гр — сахара 2 (две) ч. ложки — семян льна щепотка соли 50 (пятьдесят) мл — растительного масла

Рецепт приготовления: