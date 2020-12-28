Карамельный соус без сливок! Предлагаем попробовать наш вкусный и простой рецепт, который всегда может выручить любую хозяйку. Ингредиенты для этого всегда есть под рукой. Молочный карамельный соус без сливок прекрасно заменит обычную карамель. Этот сладкий соус отлично подходит для любых десертов.

Карамельный соус без сливок: ингредиенты

чайная ложка муки

сто граммов сахарного песка

тридцать граммов сливочного масла

сто двадцать граммов молока

Карамельный соус без сливок: вкусный и простой рецепт приготовления

В разогретую сухую сковороду всыпать муку.

Постоянно помешивая, обжаривать на среднем огне до получения золотистого цвета. Обязательно нужно быть внимательным, чтобы мука не подгорела, иначе у соуса появится привкус.

К обжаренной муке добавить сахар и слегка перемешать.

В ту же сковороду отправить сливочное масло.

По мере того, как масло будет топиться, нужно перемешивать его с сахаром.

Далее нужно на среднем огне растопить сахар.

По мере того, как сахар будет плавиться, цвет карамели будет постепенно становится более темным. Если сахар будет плохо топиться, нужно увеличить нагрев. Нужно следить, чтобы сахар не горел.

Пока топится сахар, нужно поставить молоко на плиту и довести до кипения.

Когда сахар полностью растопится и в нем не будет комочков, небольшими порциями вливать молоко в сковороду. При этом нужно постоянно помешивать смесь. При добавлении молока, из-за разницы температур карамель будет активно кипеть, и нагрев можно уменьшить.

После добавления всего молока, карамель продержать на огне еще двадцать секунд, при этом постоянно помешивая.

По истечении необходимого времени перелить карамель в глубокую миску.

Отложить при комнатной температуре на пару часов, чтобы карамель застыла. При остывании карамель постепенно густеет.

Затем закрыть крышкой или пищевой пленкой и оставить еще на несколько часов до полного остывания.

Через двенадцать часов карамель полностью загустеет и ее можно использовать как сладкий молочный карамельный соус к любым десертам.

Обязательно попробуйте наш вкусный и простой рецепт.

Карамельный соус без сливок: готов

Приятного аппетита!