Тайский салат с говядиной. Побалуйте своих близких экзотическим блюдом

Тайский салат с говядиной родом из юго-восточной Азии. Этот яркий, вкусный и полезный салат обязательно предрасположит к себе каждого, кто хоть раз его пробовал.
Он получается сочным, с восхитительными вкусовыми качествами. А мясо прямо-таки тает во рту. В Валентинов день порадуйте своего любимого этим экзотическим блюдом.
Тайский салат можно подавать как праздничное блюдо.
Представляем вам пошаговый рецепт этого наивкуснейшего салата.
Тайский салат с говядиной: Ингредиенты
- сушеные кальмары – 30 г
- лайм – 2 шт.
- кунжутное масло – 30 мл
- перец чили (сухой) – 2 шт.
- зеленый салат – 1 пучок
- говяжья вырезка – полкило
- соус чили – 40 мл
- лук репчатый (фиолетовый) – 1 луковица
- кинза – четверть пучка
- масло растительное – 30 мл
- томаты – 2 шт.
- сахарный песок – 25 г
- рыбный соус – 50 мл
- соевый соус – 25 мл
- чеснок – 3 зубчика
- зеленый лук – 2 стебля
- кунжут – 10 г
Изготовление тайского салата с говядиной:
- Очищаем репчатый лук, промываем его, высушиваем и нарезаем полукольцами средней толщины. Выкладываем в миску, выжимаем сок лайма, посыпаем сахаром и оставляем мариноваться.
- Говяжью вырезку нарезаем тонкими прозрачными ломтиками, так, чтобы они просвечивали на свету.
- В отдельной кастрюле кипятим воду, затем опускаем туда на четверть минуты ломтики мяса, пока мясо не поменяет цвет. После чего ломтики мяса помещаем в отдельную глубокую тарелку.
- Чеснок очищаем и мелко рубим. Также мелко нарезаем перец чили.
- В сковороду наливаем кунжутное и подсолнечное масла, подогреваем и добавляем чеснок и перец чили. Прожарим их до появления запаха и откладываем в отдельную миску.
- Сухие кальмары, которые придают блюду пикантный вкус, мелко нарезаем и добавляем к смеси чеснока, чили и масла. Поливаем все это рыбным и соевым соусом. Добавляем также сладкий соус чили. Всю массу тщательно перемешиваем, пока она не станет однородной. Подготовленную массу выкладываем в миску с маринованным луком. Перекладываем маринад в тарелку с мясом и хорошо перемешиваем.
- Помидоры нарезаем на 8 долек, кинзу измельчаем, зеленый лук режем наискосок, а салатные листья режем вдоль на полоски.
- На большую плоскую тарелку выкладываем сначала листья салата, потом мясо с соусом, сверху украшаем помидорами, рубленной зеленью, зеленым луком и кунжутом.
Тайский салат готов.
Тайский салат с говядиной: Видео
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Тайский салат с говядиной. Побалуйте своих близких экзотическим блюдом - На Кухне
Тайский салат с говядиной родом из юго-восточной Азии. Этот яркий, вкусный и полезный салат обязательно предрасположит к себе каждого, кто хоть раз его пробовал.
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Ингредиенты рецепта:
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