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Тайский салат с говядиной. Побалуйте своих близких экзотическим блюдом

Тайский салат с говядиной родом из юго-восточной Азии. Этот яркий, вкусный и полезный салат обязательно предрасположит к себе каждого, кто хоть раз его пробовал.

Он получается сочным, с восхитительными вкусовыми качествами. А мясо прямо-таки тает во рту. В Валентинов день порадуйте своего любимого этим экзотическим блюдом.

Тайский салат можно подавать как праздничное блюдо.

Представляем вам пошаговый рецепт этого наивкуснейшего салата.

Тайский салат с говядиной: Ингредиенты

Тайский салат с говядиной. Побалуйте своих близких экзотическим блюдом 11

  • сушеные кальмары – 30 г
  • лайм – 2 шт.
  • кунжутное масло – 30 мл
  • перец чили (сухой) – 2 шт.
  • зеленый салат – 1 пучок
  • говяжья вырезка – полкило
  • соус чили – 40 мл
  • лук репчатый (фиолетовый) – 1 луковица
  • кинза – четверть пучка
  • масло растительное – 30 мл
  • томаты – 2 шт.
  • сахарный песок – 25 г
  • рыбный соус – 50 мл
  • соевый соус – 25 мл
  • чеснок – 3 зубчика
  • зеленый лук – 2 стебля
  • кунжут – 10 г

Изготовление тайского салата с говядиной:

  • Очищаем репчатый лук, промываем его, высушиваем и нарезаем полукольцами средней толщины. Выкладываем в миску, выжимаем сок лайма, посыпаем сахаром и оставляем мариноваться.
  • Говяжью вырезку нарезаем тонкими прозрачными ломтиками, так, чтобы они просвечивали на свету.
  • В отдельной кастрюле кипятим воду, затем опускаем туда на четверть минуты ломтики мяса, пока мясо не поменяет цвет.
    После чего ломтики мяса помещаем в отдельную глубокую тарелку.
  • Чеснок очищаем и мелко рубим. Также мелко нарезаем перец чили.
  • В сковороду наливаем кунжутное и подсолнечное масла, подогреваем и добавляем чеснок и перец чили. Прожарим их до появления запаха и откладываем в отдельную миску.
  • Сухие кальмары, которые придают блюду пикантный вкус, мелко нарезаем и добавляем к смеси чеснока, чили и масла. Поливаем все это рыбным и соевым соусом. Добавляем также сладкий соус чили. Всю массу тщательно перемешиваем, пока она не станет однородной. Подготовленную массу выкладываем в миску с маринованным луком. Перекладываем маринад в тарелку с мясом и хорошо перемешиваем.

Тайский салат с говядиной. Побалуйте своих близких экзотическим блюдом 12

  • Помидоры нарезаем на 8 долек, кинзу измельчаем, зеленый лук режем наискосок, а салатные листья режем вдоль на полоски.
  • На большую плоскую тарелку выкладываем сначала листья салата, потом мясо с соусом, сверху украшаем помидорами, рубленной зеленью, зеленым луком и кунжутом.

Тайский салат готов.

Тайский салат с говядиной: Видео

Приглашайте любимого к столу!

Тайский салат с говядиной. Побалуйте своих близких экзотическим блюдом - На Кухне

Тайский салат с говядиной родом из юго-восточной Азии. Этот яркий, вкусный и полезный салат обязательно предрасположит к себе каждого, кто хоть раз его пробовал.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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