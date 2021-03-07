Тайский салат с говядиной. Побалуйте своих близких экзотическим блюдом

Тайский салат с говядиной родом из юго-восточной Азии. Этот яркий, вкусный и полезный салат обязательно предрасположит к себе каждого, кто хоть раз его пробовал.

Он получается сочным, с восхитительными вкусовыми качествами. А мясо прямо-таки тает во рту. В Валентинов день порадуйте своего любимого этим экзотическим блюдом.

Тайский салат можно подавать как праздничное блюдо.

Представляем вам пошаговый рецепт этого наивкуснейшего салата.

Тайский салат с говядиной: Ингредиенты

сушеные кальмары – 30 г

лайм – 2 шт.

кунжутное масло – 30 мл

перец чили (сухой) – 2 шт.

зеленый салат – 1 пучок

говяжья вырезка – полкило

соус чили – 40 мл

лук репчатый (фиолетовый) – 1 луковица

кинза – четверть пучка

масло растительное – 30 мл

томаты – 2 шт.

сахарный песок – 25 г

рыбный соус – 50 мл

соевый соус – 25 мл

чеснок – 3 зубчика

зеленый лук – 2 стебля

кунжут – 10 г

Изготовление тайского салата с говядиной:

Очищаем репчатый лук, промываем его, высушиваем и нарезаем полукольцами средней толщины. Выкладываем в миску, выжимаем сок лайма, посыпаем сахаром и оставляем мариноваться.

Говяжью вырезку нарезаем тонкими прозрачными ломтиками, так, чтобы они просвечивали на свету.

В отдельной кастрюле кипятим воду, затем опускаем туда на четверть минуты ломтики мяса, пока мясо не поменяет цвет. После чего ломтики мяса помещаем в отдельную глубокую тарелку.

После чего ломтики мяса помещаем в отдельную глубокую тарелку. Чеснок очищаем и мелко рубим. Также мелко нарезаем перец чили.

В сковороду наливаем кунжутное и подсолнечное масла, подогреваем и добавляем чеснок и перец чили. Прожарим их до появления запаха и откладываем в отдельную миску.

Сухие кальмары, которые придают блюду пикантный вкус, мелко нарезаем и добавляем к смеси чеснока, чили и масла. Поливаем все это рыбным и соевым соусом. Добавляем также сладкий соус чили. Всю массу тщательно перемешиваем, пока она не станет однородной. Подготовленную массу выкладываем в миску с маринованным луком. Перекладываем маринад в тарелку с мясом и хорошо перемешиваем.

Помидоры нарезаем на 8 долек, кинзу измельчаем, зеленый лук режем наискосок, а салатные листья режем вдоль на полоски.

На большую плоскую тарелку выкладываем сначала листья салата, потом мясо с соусом, сверху украшаем помидорами, рубленной зеленью, зеленым луком и кунжутом.

Тайский салат готов.

Тайский салат с говядиной: Видео

Приглашайте любимого к столу!