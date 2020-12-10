Скатерть-Самобранка

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Украшение Новогоднего стола! Салат «Грибочки под шубой»

Салат получается очень вкусным, сытным и праздничным. Он точно станет украшением вашего стола и понравится всем гостям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • грибы, 200 г;
  • яйца, 4 шт;
  • картофель отварной, 4 шт;
  • сыр, 200 г;
  • огурцы маринованные, 100 г;
  • лук, 1 шт;
  • зеленый лук и зелень;
  • майонез;
  • горчица, 1 ч.л;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Лук режем крупно, шампиньоны режем кусочками.

Отдельно обжариваем лук и грибы. Грибы жарим до испарения жидкости на сухой сковороде и потом высыпаем к луку. Солим и перчим, обжариваем до готовности.

Зелень и зеленый лук мелко рубим и смешиваем с майонезом и горчицей. Перемешиваем и получаем заправку для салата.

Салат формируем в кольце на блюде, над каждым слоем – сеточка майонеза.

Первый слой – тертый картофель уже смешанный с майонезом. Равномерно распределяем в кольце.

Второй слой – грибы с луком (не делаем сеточку).

Третий слой —  кубики маринованных огурцов.

Четвертый слой – тертые яйца.

Пятый слой – тертый на мелкой терке сыр.

По краю салата сверху посыпаем рубленую зелень, смешанную с зеленым луком.

Накрываем салат пленкой и отправляем в холодильник на ночь.

Перед подачей убираем пленку и кольцо.

Украшение Новогоднего стола! Салат «Грибочки под шубой»

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