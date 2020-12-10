Украшение Новогоднего стола! Салат «Грибочки под шубой»

Салат получается очень вкусным, сытным и праздничным. Он точно станет украшением вашего стола и понравится всем гостям.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грибы, 200 г;
- яйца, 4 шт;
- картофель отварной, 4 шт;
- сыр, 200 г;
- огурцы маринованные, 100 г;
- лук, 1 шт;
- зеленый лук и зелень;
- майонез;
- горчица, 1 ч.л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Лук режем крупно, шампиньоны режем кусочками.
Отдельно обжариваем лук и грибы. Грибы жарим до испарения жидкости на сухой сковороде и потом высыпаем к луку. Солим и перчим, обжариваем до готовности.
Зелень и зеленый лук мелко рубим и смешиваем с майонезом и горчицей. Перемешиваем и получаем заправку для салата.
Салат формируем в кольце на блюде, над каждым слоем – сеточка майонеза.
Первый слой – тертый картофель уже смешанный с майонезом. Равномерно распределяем в кольце.
Второй слой – грибы с луком (не делаем сеточку).
Третий слой — кубики маринованных огурцов.
Четвертый слой – тертые яйца.
Пятый слой – тертый на мелкой терке сыр.
По краю салата сверху посыпаем рубленую зелень, смешанную с зеленым луком.
Накрываем салат пленкой и отправляем в холодильник на ночь.
Перед подачей убираем пленку и кольцо.
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