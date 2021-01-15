Пирожки на кефире! Сегодня приготовим тонкие пирожки на кефире буквально за 20 минут. Тесто у пирожков получается очень нежным и мягким. Обязательно приготовьте эти вкусные пирожки, не пожалеете.

Пирожки на кефире: ингредиенты

Для теста:

стакан с четвертью кефира

четыреста граммов муки

одно яйцо среднего размера

двадцать миллилитров растительного масла

столовая ложка сахарного песка

по половине чайной ложки соли и соды

Для начинки:

шесть картофелин

два плавленых сырка

петрушка – по вкусу (можно брать любую зелень)

тридцать граммов сливочного масла

одна луковица

Пирожки на кефире: готовка

За 5 минут можно приготовить тесто:

В глубокую миску налить необходимое количество кефира.

Туда же отправить сахарный песок, соль и соду.

В ту же емкость вбить одно яйцо.

Все перемешать венчиком и оставить на пару минут, чтобы сода погасилась.

Добавить растительное масло и постепенно просеять муку.

Замесить тесто в емкости.

Затем выложить тесто на припыленный мукою стол и размять руками. Тесто должно слегка липнуть к рукам и быть эластичным.

Собрать тесто в ком, положить обратно в ту же емкость, закрыть ее крышечкой и оставить на некоторое время, чтобы оно подошло.

А теперь нужно заняться начинкой:

Картофель почистить, помыть и положить в кастрюлю с горячей водой. Воду подсолить и варить картофель до полной готовности.

Воду подсолить и варить картофель до полной готовности. Лук почистить и мелко порезать.

В сковороду влить небольшое количество растительного масла и, постоянно перемешивая, обжарить на нем лук до легкой золотистости.

Зелень помыть, просушить и мелко нарубить.

Плавленые сырки натереть на крупной терке.

Как только картофель сварится, слить воду и толкушкой размять картошку в пюре.

Добавить масло и продолжать толочь.

В картофельное пюре добавить нарезанный лук, сыр и зелень.

Все хорошенько перемешать до растворения сыра.

А теперь нужно сформировать и испечь пирожки:

Тесто разделить на десять частей.

Каждую часть скатать в шарик.

Из каждого шарика при помощи скалки раскатать лепешку.

На лепешки положить по столовой ложке начинки.

Защипнуть края, как у обычного пирожка.

Слегка приплюснуть пирожки, перевернуть швом вниз и раскатать скалкой до получения тонкой лепешки.

На сковороду влить растительное масло и хорошо его разогреть.

Отправить в разогретое масло пирожки и жарить их на среднем огне с обеих сторон до получения золотистого цвета.

Вот и приготовили мы фактически за 20 минут вкусные пирожки на кефире. Они получаются очень аппетитными, мягкими с золотистой корочкой и большим количеством начинки.

Переложите пирожки со сковороды на большую плоскую тарелочку и подайте на стол.

Великолепный аромат и восхитительный вид не дадут Вам пройти мимо этих вкуснейших пирожков.

Пирожки на кефире: готовы

Приятного аппетита!