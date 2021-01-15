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Пирожки на кефире: буквально за 20 минут

Пирожки на кефире! Сегодня приготовим тонкие пирожки на кефире буквально за 20 минут. Тесто у пирожков получается очень нежным и мягким. Обязательно приготовьте эти вкусные пирожки, не пожалеете.

Пирожки на кефире: ингредиенты

Для теста:

Пирожки на кефире

  • стакан с четвертью кефира
  • четыреста граммов муки
  • одно яйцо среднего размера
  • двадцать миллилитров растительного масла
  • столовая ложка сахарного песка
  • по половине чайной ложки соли и соды

Для начинки:

  • шесть картофелин
  • два плавленых сырка

Пирожки на кефире

  • петрушка – по вкусу (можно брать любую зелень)
  • тридцать граммов сливочного масла
  • одна луковица

Пирожки на кефире: готовка

Пирожки на кефире

За 5 минут можно приготовить тесто:

  • В глубокую миску налить необходимое количество кефира.
  • Туда же отправить сахарный песок, соль и соду.
  • В ту же емкость вбить одно яйцо.
  • Все перемешать венчиком и оставить на пару минут, чтобы сода погасилась.
  • Добавить растительное масло и постепенно просеять муку.
  • Замесить тесто в емкости.
  • Затем выложить тесто на припыленный мукою стол и размять руками. Тесто должно слегка липнуть к рукам и быть эластичным.
  • Собрать тесто в ком, положить обратно в ту же емкость, закрыть ее крышечкой и оставить на некоторое время, чтобы оно подошло.

А теперь нужно заняться начинкой:

  • Картофель почистить, помыть и положить в кастрюлю с горячей водой.
    Воду подсолить и варить картофель до полной готовности.
  • Лук почистить и мелко порезать.
  • В сковороду влить небольшое количество растительного масла и, постоянно перемешивая, обжарить на нем лук до легкой золотистости.
  • Зелень помыть, просушить и мелко нарубить.
  • Плавленые сырки натереть на крупной терке.
  • Как только картофель сварится, слить воду и толкушкой размять картошку в пюре.
  • Добавить масло и продолжать толочь.
  • В картофельное пюре добавить нарезанный лук, сыр и зелень.
  • Все хорошенько перемешать до растворения сыра.

А теперь нужно сформировать и испечь пирожки:

  • Тесто разделить на десять частей.
  • Каждую часть скатать в шарик.
  • Из каждого шарика при помощи скалки раскатать лепешку.
  • На лепешки положить по столовой ложке начинки.
  • Защипнуть края, как у обычного пирожка.
  • Слегка приплюснуть пирожки, перевернуть швом вниз и раскатать скалкой до получения тонкой лепешки.

Пирожки на кефире

  • На сковороду влить растительное масло и хорошо его разогреть.
  • Отправить в разогретое масло пирожки и жарить их на среднем огне с обеих сторон до получения золотистого цвета.

Вот и приготовили мы фактически за 20 минут вкусные пирожки на кефире. Они получаются очень аппетитными, мягкими с золотистой корочкой и большим количеством начинки.

Переложите пирожки со сковороды на большую плоскую тарелочку и подайте на стол.

Великолепный аромат и восхитительный вид не дадут Вам пройти мимо этих вкуснейших пирожков.

Пирожки на кефире: готовы

Приятного аппетита!

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