Пирожки на кефире! Сегодня приготовим тонкие пирожки на кефире буквально за 20 минут. Тесто у пирожков получается очень нежным и мягким. Обязательно приготовьте эти вкусные пирожки, не пожалеете.
Пирожки на кефире: ингредиенты
Для теста:
- стакан с четвертью кефира
- четыреста граммов муки
- одно яйцо среднего размера
- двадцать миллилитров растительного масла
- столовая ложка сахарного песка
- по половине чайной ложки соли и соды
Для начинки:
- шесть картофелин
- два плавленых сырка
- петрушка – по вкусу (можно брать любую зелень)
- тридцать граммов сливочного масла
- одна луковица
Пирожки на кефире: готовка
За 5 минут можно приготовить тесто:
- В глубокую миску налить необходимое количество кефира.
- Туда же отправить сахарный песок, соль и соду.
- В ту же емкость вбить одно яйцо.
- Все перемешать венчиком и оставить на пару минут, чтобы сода погасилась.
- Добавить растительное масло и постепенно просеять муку.
- Замесить тесто в емкости.
- Затем выложить тесто на припыленный мукою стол и размять руками. Тесто должно слегка липнуть к рукам и быть эластичным.
- Собрать тесто в ком, положить обратно в ту же емкость, закрыть ее крышечкой и оставить на некоторое время, чтобы оно подошло.
А теперь нужно заняться начинкой:
- Картофель почистить, помыть и положить в кастрюлю с горячей водой. Воду подсолить и варить картофель до полной готовности.
- Лук почистить и мелко порезать.
- В сковороду влить небольшое количество растительного масла и, постоянно перемешивая, обжарить на нем лук до легкой золотистости.
- Зелень помыть, просушить и мелко нарубить.
- Плавленые сырки натереть на крупной терке.
- Как только картофель сварится, слить воду и толкушкой размять картошку в пюре.
- Добавить масло и продолжать толочь.
- В картофельное пюре добавить нарезанный лук, сыр и зелень.
- Все хорошенько перемешать до растворения сыра.
А теперь нужно сформировать и испечь пирожки:
- Тесто разделить на десять частей.
- Каждую часть скатать в шарик.
- Из каждого шарика при помощи скалки раскатать лепешку.
- На лепешки положить по столовой ложке начинки.
- Защипнуть края, как у обычного пирожка.
- Слегка приплюснуть пирожки, перевернуть швом вниз и раскатать скалкой до получения тонкой лепешки.
- На сковороду влить растительное масло и хорошо его разогреть.
- Отправить в разогретое масло пирожки и жарить их на среднем огне с обеих сторон до получения золотистого цвета.
Вот и приготовили мы фактически за 20 минут вкусные пирожки на кефире. Они получаются очень аппетитными, мягкими с золотистой корочкой и большим количеством начинки.
Переложите пирожки со сковороды на большую плоскую тарелочку и подайте на стол.
Великолепный аромат и восхитительный вид не дадут Вам пройти мимо этих вкуснейших пирожков.
Пирожки на кефире: готовы
Приятного аппетита!
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