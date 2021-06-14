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Запеканка из кабачков с фаршем в духовке. Сытное блюдо без хлопот

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке получаются безумно вкусными и нежными.

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке: ингредиенты

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке

  1. Фарш из свинины и курицы — 600-700 гр. (шестьсот — семьсот грамм)
  2. Кабачки — 3-4 штуки (три — четыре штуки)
  3. Рис — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  4. Петрушка, укроп — половина пучка
  5. Чеснок — 2з. (два зубчика)
  6. Сыр Моцарелла — 100-150 гр. (сто — сто пятьдесят грамм)
  7. Свежемолотый перец — по вкусу
  8. Паприка сладкая — 1/2 ч.л (половина чайной ложки)
  9. Соль — по вкусу
  10. Лук — 1 шт. (одна штука)

Заливка:

  1. Сметана — 300 гр. (триста грамм)
  2. Вода — 100- 150 мл. (сто -сто пятьдесят миллилитров)
  3. Кетчуп — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Соль — по вкусу
  5. Свежемолотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • В миске смешайте мясной фарш, сваренный до полуготовности рис, мелко нарезанную луковицу, рубленные укроп и петрушку, пропущенный через пресс чеснок, поперчите и посолите.
  • Тщательно всё перемешайте.
  • Отрежьте у молодых кабачков кончики и нарежьте кольцами средней толщины.
  • Выложите немного фарша на каждый кружочек кабачков.
  • Кабачки выложите рядами в форму для выпекания.
  • Заполните всю форму гармошкой из кабачков.
  • Приготовьте заливку: смешайте в ёмкости кетчуп, сметану, соль и перец, разбавьте небольшим количеством воды и тщательно перемешайте.
  • Кабачки залейте сметанным соусом.
  • Посыпьте сверху тёртым сыром.
  • Запекайте около 1 часа 30 — ти минут при 180 градусах. Можете накрыть форму фольгой, а в конце запекания снимите, чтобы запеканка зарумянилась.

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке готова.

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке. Сытное блюдо без хлопот 2

Приятного аппетита!

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