Запеканка из кабачков с фаршем в духовке. Сытное блюдо без хлопот

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке получаются безумно вкусными и нежными.
Запеканка из кабачков с фаршем в духовке: ингредиенты
- Фарш из свинины и курицы — 600-700 гр. (шестьсот — семьсот грамм)
- Кабачки — 3-4 штуки (три — четыре штуки)
- Рис — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Петрушка, укроп — половина пучка
- Чеснок — 2з. (два зубчика)
- Сыр Моцарелла — 100-150 гр. (сто — сто пятьдесят грамм)
- Свежемолотый перец — по вкусу
- Паприка сладкая — 1/2 ч.л (половина чайной ложки)
- Соль — по вкусу
- Лук — 1 шт. (одна штука)
Заливка:
- Сметана — 300 гр. (триста грамм)
- Вода — 100- 150 мл. (сто -сто пятьдесят миллилитров)
- Кетчуп — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль — по вкусу
- Свежемолотый перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- В миске смешайте мясной фарш, сваренный до полуготовности рис, мелко нарезанную луковицу, рубленные укроп и петрушку, пропущенный через пресс чеснок, поперчите и посолите.
- Тщательно всё перемешайте.
- Отрежьте у молодых кабачков кончики и нарежьте кольцами средней толщины.
- Выложите немного фарша на каждый кружочек кабачков.
- Кабачки выложите рядами в форму для выпекания.
- Заполните всю форму гармошкой из кабачков.
- Приготовьте заливку: смешайте в ёмкости кетчуп, сметану, соль и перец, разбавьте небольшим количеством воды и тщательно перемешайте.
- Кабачки залейте сметанным соусом.
- Посыпьте сверху тёртым сыром.
- Запекайте около 1 часа 30 — ти минут при 180 градусах. Можете накрыть форму фольгой, а в конце запекания снимите, чтобы запеканка зарумянилась.
Запеканка из кабачков с фаршем в духовке готова.
Приятного аппетита!
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