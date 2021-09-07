Так готовить свиную рульку меня научили в Чехии. Недорогой и вкусный ужин с ароматным гарниром для компании

Блюдо прекрасно подходит для дружеской вечеринки или пикника на свежем воздухе, просто для гостей за ужином.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиная рулька;

томатная паста и горчица по 1 ст.л;

соль, перец, специи. Чеснок, зелень.

Процесс приготовления

Рульку отвариваем 2 часа в подсоленной воде. Вынимаем и остужаем.

Бульон оставьте для супа или борща.

Натираем мясо солью и перцем, специями по своему вкусу и соусом из томатной пасты и горчицы – ее берите по своему вкусу, острую или сладкую.

Смазываем форму растительным маслом и выкладываем мясо.

Запекаем при 180 градусах около 1 часа, периодически смазывая соусом.

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле. Добавляем морковь и тушим до мягкости.

Шинкуем капусту и добавляем в овощи, тушим до готовности, солим, добавляем зелень по вкусу.

В капусту по вкусу добавьте томатную пасту, лавровый лист и другие специи.

Подаем капусту с рулькой.

Получился очень сытный, вкусный, ароматный ужин, который точно понравится всем вашим гостям.