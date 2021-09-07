Так готовить свиную рульку меня научили в Чехии. Недорогой и вкусный ужин с ароматным гарниром для компании

Блюдо прекрасно подходит для дружеской вечеринки или пикника на свежем воздухе, просто для гостей за ужином.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиная рулька;
- томатная паста и горчица по 1 ст.л;
- соль, перец, специи. Чеснок, зелень.
Процесс приготовления
Рульку отвариваем 2 часа в подсоленной воде. Вынимаем и остужаем.
Бульон оставьте для супа или борща.
Натираем мясо солью и перцем, специями по своему вкусу и соусом из томатной пасты и горчицы – ее берите по своему вкусу, острую или сладкую.
Смазываем форму растительным маслом и выкладываем мясо.
Запекаем при 180 градусах около 1 часа, периодически смазывая соусом.
Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле. Добавляем морковь и тушим до мягкости.
Шинкуем капусту и добавляем в овощи, тушим до готовности, солим, добавляем зелень по вкусу.
В капусту по вкусу добавьте томатную пасту, лавровый лист и другие специи.
Подаем капусту с рулькой.
Получился очень сытный, вкусный, ароматный ужин, который точно понравится всем вашим гостям.
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