Такой шикарный пирог никогда не надоест. Очень вкусный, соленый, с нежным кремом

Рецепт египетского пирога с заварным кремом и соленым тестом. Пирог получается очень вкусным и воздушным. Слои будут очень тонкими и мягкими.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко теплое, 1.5 стакана;
- яйцо, 1 шт;
- соль щепотка;
- дрожжи сухие, 1.5 ч.л;
- мука, 3 стакана;
- масло сливочное для прослойки, 3\4 пачки.
Для приготовления крема необходимо:
- сахар, 1 стакан;
- яйца, 1 шт;
- крахмал кукурузный, 2 – 3 ст.л;
- молоко, 2 стакана;
- ванилин по вкусу.
Дополнительно потребуется желток и немного растительного масла.
Процесс приготовления
В теплом молоке разводим дрожжи, потом добавляем соль, яйцо, перемешиваем.
Совет: для сладкого теста вы можете добавить сахар.
Частями всыпаем просеянную муку и вымешиваем мягкое тесто.
Накрываем тесто и оставляем на 20 – 30 минут в теплом месте.
Яйцо смешиваем с сахаром и ванилином, крахмалом. Перемешиваем.
Вливаем горячее молоко и вымешиваем крем.
Варим крем на небольшом огне до нужной густоты. Остужаем.
Тесто обминаем, делим на 2 части.
Раскатываем пласты и смазываем их размягченным сливочным маслом.
Сворачиваем в рулеты и сворачиваем улиткой.
Накрываем улитки пленкой и оставляем на 15 минут.
Раскатываем улитку в круг и выкладываем в форму для выпекания с бортиками.
Крем взбиваем миксером и выкладываем на тесто.
Сверху накрываем вторым пластом теста.
Смазываем пирог взбитым желтком с каплей масла, делаем проколы вилкой.
Запекаем около 30 – 40 минут при 180 градусах, но смотрите по своей духовке.
Остужаем и потом подаем к столу.
Если у вас разъемная форма, тогда уложите внутрь пергамент или оберните форму фольгой, чтобы не вытекало масло при выпекании.
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