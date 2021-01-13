Такой шикарный пирог никогда не надоест. Очень вкусный, соленый, с нежным кремом

Рецепт египетского пирога с заварным кремом и соленым тестом. Пирог получается очень вкусным и воздушным. Слои будут очень тонкими и мягкими.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко теплое, 1.5 стакана;

яйцо, 1 шт;

соль щепотка;

дрожжи сухие, 1.5 ч.л;

мука, 3 стакана;

масло сливочное для прослойки, 3\4 пачки.

Для приготовления крема необходимо:

сахар, 1 стакан;

яйца, 1 шт;

крахмал кукурузный, 2 – 3 ст.л;

молоко, 2 стакана;

ванилин по вкусу.

Дополнительно потребуется желток и немного растительного масла.

Процесс приготовления

В теплом молоке разводим дрожжи, потом добавляем соль, яйцо, перемешиваем.

Совет: для сладкого теста вы можете добавить сахар.

Частями всыпаем просеянную муку и вымешиваем мягкое тесто.

Накрываем тесто и оставляем на 20 – 30 минут в теплом месте.

Яйцо смешиваем с сахаром и ванилином, крахмалом. Перемешиваем.

Вливаем горячее молоко и вымешиваем крем.

Варим крем на небольшом огне до нужной густоты. Остужаем.

Тесто обминаем, делим на 2 части.

Раскатываем пласты и смазываем их размягченным сливочным маслом.

Сворачиваем в рулеты и сворачиваем улиткой.

Накрываем улитки пленкой и оставляем на 15 минут.

Раскатываем улитку в круг и выкладываем в форму для выпекания с бортиками.

Крем взбиваем миксером и выкладываем на тесто.

Сверху накрываем вторым пластом теста.

Смазываем пирог взбитым желтком с каплей масла, делаем проколы вилкой.

Запекаем около 30 – 40 минут при 180 градусах, но смотрите по своей духовке.

Остужаем и потом подаем к столу.

Если у вас разъемная форма, тогда уложите внутрь пергамент или оберните форму фольгой, чтобы не вытекало масло при выпекании.

Подробный Видео Рецепт: