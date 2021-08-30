Острый салат на зиму Манжо. Подавать в качестве закуски к любым рыбным и мясным блюдам

Острый салат на зиму Манжо станет одним из ваших любимых зимних блюд.
Острый салат на зиму Манжо: ингредиенты
- Баклажаны — 1 кг. (один килограмм)
- Помидоры — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Морковь — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Сладкий перец — 1 кг. (один килограмм)
- Растительное масло — 100 мл. (сто миллилитров)
- Лук репчатый — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Соль — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Уксус 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Чёрный молотый перец — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Чеснок — 1 г. (одна чайная ложка)
- Острый перец — 1 шт. (одна штука)
Рецепт приготовления:
- Томаты пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.
- Приготовленные баклажаны нарежьте кружочками, немного посолите и на час отложите в сторону.
- Болгарский перец нарежьте соломкой, лук полукольцами, морковь, чеснок и небольшой кусочек острого перца пропустите через мясорубку, полученную смесь смешайте с приготовленным томатным соусом.
- Влейте массу в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Когда смесь подогреется, добавьте специи, уксус и масло, доведите до кипения.
- Нарезанные баклажаны промойте от соли и вместе с луком и перцем добавьте к кипящей смеси. На убавленном огне тушите салат ещё 40 минут. Пока манжо тушится, простерилизуйте банки, просушите и остудите их.
- Разложите готовый салат в простерилизованные литровые банки и закатайте.
Острый салат на зиму Манжо — безумно вкусный и ароматный.
Приятного аппетита!
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