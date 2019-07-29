Простая закуска из лаваша. Палочка выручалочка для хозяек

лаваш 3 листа

плавленый сыр без добавок 2 бруска

рыба в масле консервированная 1 банка

яйца 4 шт.

майонез (нежирный) 250 г

свежая зелень любая несколько пучков



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Яйца вымыть, отварить, очистить и натереть на крупную терку; Банку с рыбой открыть, продукт извлечь и дать стечь жиру. Раскрошить рыбу руками; Плавленый сыр также натереть;



Зелень вымыть под струей воды из-под крана и измельчить. Можно порубить ножом, а можно просто разрывать руками на небольшие фрагменты (петрушку — на отдельные листочки, укроп — на веточки);



Все ингредиенты для начинки выложить в салатник яйца, сыр, рыбу и зелень, заправит майонез перемешать, по вкусу посолить и поперчить.



На столе расстелить лист лаваша намазать нашу начинку и сверху на начинку с одного края выложыть листья салата или другой зелени например петрушку;

Теперь заворачиваем наш лаваш рулетом Потом его нужно поместить в полиэтиленовый пакет и спрятать в холодильник. Примерно через 5 часов лист полностью пропитается.



Для подачи закуску нужно нарезать. Толщина кусочков не должна превышать 1 см.

Данный рулет можно приготовить и другим способом так сказать сделать тройной ролл тоисть 3 лаваша поочередно намазывать сначала майонезом, яйцом и зеленью , потом сыром и майонезом и последний майонезом и рыбной консервой с последующим вкладыванием предыдущего рулета, как матрешка.