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Простая закуска из лаваша. Палочка выручалочка для хозяек

Простая закуска из лаваша. Палочка выручалочка для хозяек
ИНГРЕДИЕНТЫ 

лаваш 3 листа
плавленый сыр без добавок 2 бруска
рыба в масле консервированная 1 банка
яйца 4 шт.
майонез (нежирный) 250 г
свежая зелень любая несколько пучков

 

 

 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Яйца вымыть, отварить, очистить и натереть на крупную терку; Банку с рыбой открыть, продукт извлечь и дать стечь жиру. Раскрошить рыбу руками; Плавленый сыр также натереть;

 

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Зелень вымыть под струей воды из-под крана и измельчить. Можно порубить ножом, а можно просто разрывать руками на небольшие фрагменты (петрушку — на отдельные листочки, укроп — на веточки);

 

 

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Все ингредиенты для начинки выложить в салатник яйца, сыр, рыбу и зелень, заправит майонез перемешать, по вкусу посолить и поперчить.

 

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На столе расстелить  лист лаваша  намазать нашу начинку и  сверху на начинку с одного края выложыть листья салата или другой зелени  например петрушку;

 

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Теперь заворачиваем наш лаваш рулетом  Потом его нужно поместить в полиэтиленовый пакет и спрятать в холодильник. Примерно через 5 часов лист полностью пропитается.

 

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Для подачи закуску нужно нарезать. Толщина кусочков не должна превышать 1 см.

 

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Данный рулет  можно приготовить и другим способом так сказать сделать тройной  ролл тоисть 3 лаваша поочередно намазывать сначала майонезом, яйцом и зеленью , потом сыром и майонезом и последний майонезом и рыбной консервой с последующим вкладыванием предыдущего рулета,   как матрешка.

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