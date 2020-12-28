Кольца кальмара в кляре: мясо кальмара получается нежным с хрустящей корочкой

Кольца кальмара в кляре получаются очень нежными внутри, и хрустящими снаружи. Предлагаю весьма оригинальный рецепт кляра. Готовить не сложно и очень быстро! Ну не чудо ли?
Кольца кальмара в кляре: ингредиенты
- 1 (одна) шт – тушки кальмара
- 3 (три) ст. ложки – растительного масла
Для кляра
- 1 (одна) шт – яиц
- 50 (пятьдесят) гр – муки
- 45 (сорок пять) мл – кваса
- 2 (два) зубчика – чеснока
- Соль, черный молотый перец и сухие специи по вкусу
Кольца кальмара в кляре: рецепт
- Ошпарьте кальмара кипятком и быстро уберите все пленки
- Уберите хвостовую часть
- Выпотрошите тушку
- Разогрейте растительное масло в сковороде (или где будете жарить) и нарежьте кальмара кольцами. Толщину выбираете сами. Я режу в 1 сантиметр
- Чеснок измельчите, вбейте яйцо, посолите, поперчите, добавьте любимые специи и перемешайте. Добавьте муку. Влейте потихоньку квас. Размешайте при помощи венчика. Масса должна получиться в меру густой и гладкой
- Обмакните кольца кальмара в кляре и забрасывайте в хорошо кипящее масло. Готовность вы поймете по корочке, в которую превратится кляр
Кольца кальмара в кляре готовы!
Подавать лучше сразу! Кальмары вкуснее, когда их подают непосредственно сразу после приготовления. На здоровье!
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