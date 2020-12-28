Кольца кальмара в кляре: мясо кальмара получается нежным с хрустящей корочкой

Кольца кальмара в кляре получаются очень нежными внутри, и хрустящими снаружи. Предлагаю весьма оригинальный рецепт кляра. Готовить не сложно и очень быстро! Ну не чудо ли?

Кольца кальмара в кляре: ингредиенты

1 (одна) шт – тушки кальмара 3 (три) ст. ложки – растительного масла

Для кляра

1 (одна) шт – яиц 50 (пятьдесят) гр – муки 45 (сорок пять) мл – кваса 2 (два) зубчика – чеснока Соль, черный молотый перец и сухие специи по вкусу

Кольца кальмара в кляре: рецепт

Ошпарьте кальмара кипятком и быстро уберите все пленки

Уберите хвостовую часть

Выпотрошите тушку

Разогрейте растительное масло в сковороде (или где будете жарить) и нарежьте кальмара кольцами. Толщину выбираете сами. Я режу в 1 сантиметр

Чеснок измельчите, вбейте яйцо, посолите, поперчите, добавьте любимые специи и перемешайте. Добавьте муку. Влейте потихоньку квас. Размешайте при помощи венчика. Масса должна получиться в меру густой и гладкой

Обмакните кольца кальмара в кляре и забрасывайте в хорошо кипящее масло. Готовность вы поймете по корочке, в которую превратится кляр

Кольца кальмара в кляре готовы!

Подавать лучше сразу! Кальмары вкуснее, когда их подают непосредственно сразу после приготовления. На здоровье!