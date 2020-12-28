Скатерть-Самобранка

5 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Новичихина28 декабря, 6:39
    Улыбнуло! :-) Вот теперь сижу и недоумеваю, почему мне-то такая простая (гениальная :-)) мысль спросить не пришла в г...«Наконец-то будет...
  • Жанна Гайдешар23 декабря, 7:45
    хороший способ - только сухой посол. На рынках чаще продают сало солёное в рассоле. Мне не нравиться , получается моч...Так готовят сало ...
  • Ирина Трубникова23 декабря, 7:21
    День рождения ОН. Поэтому, когда у Вас был день рождения, Вы приготовили вкусный салат. Спасибо за рецепт.Никто даже не под...

Кольца кальмара в кляре: мясо кальмара получается нежным с хрустящей корочкой

Кольца кальмара в кляре получаются очень нежными внутри, и хрустящими снаружи. Предлагаю весьма оригинальный рецепт кляра. Готовить не сложно и очень быстро! Ну не чудо ли?

Кольца кальмара в кляре: ингредиенты

Кольца кальмара в кляре

  1. 1 (одна) шт – тушки кальмара
  2. 3 (три) ст. ложки – растительного масла

Для кляра

  1. 1 (одна) шт – яиц
  2. 50 (пятьдесят) гр – муки
  3. 45 (сорок пять) мл – кваса
  4. 2 (два) зубчика – чеснока
  5. Соль, черный молотый перец и сухие специи по вкусу

Кольца кальмара в кляре: рецепт

Кольца кальмара в кляре

  • Ошпарьте кальмара кипятком и быстро уберите все пленки
  • Уберите хвостовую часть
  • Выпотрошите тушку
  • Разогрейте растительное масло в сковороде (или где будете жарить) и нарежьте кальмара кольцами. Толщину выбираете сами. Я режу в 1 сантиметр
  • Чеснок измельчите, вбейте яйцо, посолите, поперчите, добавьте любимые специи и перемешайте. Добавьте муку. Влейте потихоньку квас. Размешайте при помощи венчика. Масса должна получиться в меру густой и гладкой
  • Обмакните кольца кальмара в кляре и забрасывайте в хорошо кипящее масло. Готовность вы поймете по корочке, в которую превратится кляр

Кольца кальмара в кляре готовы!

Кольца кальмара в кляре

Подавать лучше сразу! Кальмары вкуснее, когда их подают непосредственно сразу после приготовления. На здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх