Мясные пальчики с начинкой: кабачки и ветчина с любимой говядиной творят чудеса

Мясные пальчики с начинкой – невероятно вкусные, красивые. Рулетики получаются очень сочными. Обязательно возьмите мой рецепт на заметку.
Мясные пальчики с начинкой: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр – говядины
- 150 (сто пятьдесят) гр – ветчины
- 2 (два) зубчика – чеснока
- 100 (сто) гр – цукини
- 2 (две) ст. ложек – паприки
- 2 (две) ст. ложки – соевого соуса
- Черный молотый перец по вкусу
Мясные пальчики с начинкой: рецепт
- Цукини нарежьте тонкими кружочками
- Чеснок измельчите
- Говядину нарежьте тонкими ломтиками
- Отбейте ее столовым молоточком
- И посыпьте мясо чесноком
- Сверху разложите по три кружочка цукини
- Ветчину нарежьте тонкими ломтиками и разложите по ломтику на цукини. Сверните в плотный рулет. Заколите шпажками
- Выложите в форму смазанную маслом и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут
Мясные пальчики с начинкой готовы: Видео!
Во – первых получается очень вкусно! Во – вторых очень празднично! Готовьте на здоровье.
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