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Мясные пальчики с начинкой: кабачки и ветчина с любимой говядиной творят чудеса

Мясные пальчики с начинкой – невероятно вкусные, красивые. Рулетики получаются очень сочными. Обязательно возьмите мой рецепт на заметку.

Мясные пальчики с начинкой: ингредиенты

Мясные пальчики с начинкой

  1. 500 (пятьсот) гр – говядины
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – ветчины
  3. 2 (два) зубчика – чеснока
  4. 100 (сто) гр – цукини
  5. 2 (две) ст. ложек – паприки
  6. 2 (две) ст. ложки – соевого соуса
  7. Черный молотый перец по вкусу

Мясные пальчики с начинкой: рецепт

Мясные пальчики с начинкой

  • Цукини нарежьте тонкими кружочками
  • Чеснок измельчите
  • Говядину нарежьте тонкими ломтиками
  • Отбейте ее столовым молоточком
  • И посыпьте мясо чесноком
  • Сверху разложите по три кружочка цукини
  • Ветчину нарежьте тонкими ломтиками и разложите по ломтику на цукини. Сверните в плотный рулет. Заколите шпажками
  • Выложите в форму смазанную маслом и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут

Мясные пальчики с начинкой готовы: Видео!

Во – первых получается очень вкусно! Во – вторых очень празднично! Готовьте на здоровье.

Мясные пальчики с начинкой

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