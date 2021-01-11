Мясные пальчики с начинкой: кабачки и ветчина с любимой говядиной творят чудеса

Мясные пальчики с начинкой – невероятно вкусные, красивые. Рулетики получаются очень сочными. Обязательно возьмите мой рецепт на заметку.

Мясные пальчики с начинкой: ингредиенты

500 (пятьсот) гр – говядины 150 (сто пятьдесят) гр – ветчины 2 (два) зубчика – чеснока 100 (сто) гр – цукини 2 (две) ст. ложек – паприки 2 (две) ст. ложки – соевого соуса Черный молотый перец по вкусу

Мясные пальчики с начинкой: рецепт

Цукини нарежьте тонкими кружочками

Чеснок измельчите

Говядину нарежьте тонкими ломтиками

Отбейте ее столовым молоточком

И посыпьте мясо чесноком

Сверху разложите по три кружочка цукини

Ветчину нарежьте тонкими ломтиками и разложите по ломтику на цукини. Сверните в плотный рулет. Заколите шпажками

Выложите в форму смазанную маслом и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут

Мясные пальчики с начинкой готовы: Видео!

Во – первых получается очень вкусно! Во – вторых очень празднично! Готовьте на здоровье.