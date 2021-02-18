Колбаса в домашних условиях: лучшая мясная закуска.

Колбаса в домашних условиях! Те, кто любит колбасу, безумно порадуются этому рецепту. Сегодня мы начнём готовить колбасу. Да, да, Вы верно поняли, мы предлагаем Вам приготовить пряную, сочную колбасу своими руками!

Не бойтесь неудач, и уверенно приступайте к делу. Откройте тайны домашней колбасы, и удивите своих домочадцев.

Домашняя колбаса также имеет преимущество в том, что содержит только натуральные продукты и никаких химических добавок.

Колбаса в домашних условиях: ингредиенты

Тридцать граммов мёда

Половина столовой ложки мускатного ореха

Столовая ложка чесночного порошка

Полтора килограмма говядины

Две столовые ложки паприки

Полиамидная оболочка для приготовления колбасы

Столовая ложка сушёного укропа

Столовая ложка сушёного базилика

Два килограмма мяса куриные бедра, отделённого от костей

Три столовые ложки соли

Горошки чёрного перца

Столовая ложка молотого перца

Триста пятьдесят миллилитров бульона

Колбаса в домашних условиях: приготовление

Приготовить куриные бедра, очистив их, сняв шкуру и отделив от костей. Сами косточки ни за что не выбрасывать. Из них надо будет сварить бульон, добавляя горошек перца и соль. Бульон следует варить на среднем огне. Готовый бульон остудить, затем процедить и оставить в холодильнике на время приготовления других ингредиентов.

Шкурка также используется в приготовлении колбасы. Поэтому её следует пропустить через мясорубку.

Полтора килограмма говяжьего мяса разделить на две части. Наиболее жирные кусочки перемолоть при помощи мясорубки. Перемалывать желательно дважды, причём во второй раз неплохо было бы при возможности использовать решётку с маленькими фракциями.

Теперь куриное мясо и вторую часть говядины надо разрезать на квадратики со стороной примерно в два сантиметра.

Взять глубокий эмалированный тазик либо глубокую пластиковую миску и смешать фарш с кусочками мяса. Добавить мёда.

В отдельной миске смешать соль и специи для получения так называемой ароматной соли.

Проверить успел ли бульон достаточно остыть, и если да, вынуть его из холодильника.

Продолжать перемешивать фарш, добавляя туда ароматную соль и периодически подливая бульон.

Плотно заполнить фаршем оболочку для изготовления колбасы, препятствуя проникновения воздуха в оболочку. В случае образования (пузырьков) воздуха, с помощью иголочки проделать тоненькое отверстие в области образования «пузырька».

Завязать оболочку крепкими нитками с обоих сторон. Повесить колбаски на два-три часа в вертикальной позиции. Обеспечить комнатную температуру.

После этого колбаски нужно проварить около двух часов. После варки колбаски надо обладать холодной водой, а затем подвесить в вертикальном положении в сухом, относительно тёмном и прохладном месте. Колбаски должны повисеть примерно двенадцать часов.

Теперь колбаски можно снять и отправить в холодильник, завернув их в пергаментную бумагу.

Колбаса в домашних условиях: готова

Разрежьте колбаску на кусочки. Ах, какой аппетитный, сочный вид! А вкус — просто шедевр! Подавайте на стол на радость и восхищение всей семьи. Колбаска — просто загляденье!