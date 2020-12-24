Печенье «Шишки» Шоколадное, новогоднее, песочное печенье с начинкой

Песочное печенье в виде шишек, можно сделать с начинкой или без. В любом случае получается очень вкусно. Для готовки нужно небольшой набор недорогих продуктов, даже формы не потребуются.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 300 г;

масло сливочное размягченное, 100 г;

пудра сахарная, 90 г;

какао, 25 г;

масло растительное, 50 мл;

яйцо, 1 шт;

разрыхлитель, 1\2 ч.л;

соль щепотка.

Процесс приготовления

Сливочное масло заранее вынимаем из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Масло смешиваем с сахарной пудрой, солью.

Добавляем растительное масло и яйцо, вымешиваем до однородности.

Всыпаем какао и вымешиваем.

Просеиваем муку и смешиваем ее с разрыхлителем, всыпаем частями и вымешиваем тесто. Масса будет податливой и мягкой.

Отправляем в холодильник на 30 минут.

Отщипываем кусочки и формируем овальную форму.

Противень застилаем пергаментом, выкладываем заготовки и ножом делаем косые насечки, чтобы получилась шишка.

Выпекаем при 180 градусов около 15 – 20 минут.

Когда печенье остынет, берем вертикально и посыпаем пудрой – так шишка получается заснеженной.