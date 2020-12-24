Печенье «Шишки» Шоколадное, новогоднее, песочное печенье с начинкой

Песочное печенье в виде шишек, можно сделать с начинкой или без. В любом случае получается очень вкусно. Для готовки нужно небольшой набор недорогих продуктов, даже формы не потребуются.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 300 г;
- масло сливочное размягченное, 100 г;
- пудра сахарная, 90 г;
- какао, 25 г;
- масло растительное, 50 мл;
- яйцо, 1 шт;
- разрыхлитель, 1\2 ч.л;
- соль щепотка.
Процесс приготовления
Сливочное масло заранее вынимаем из холодильника, чтобы оно стало мягким.
Масло смешиваем с сахарной пудрой, солью.
Добавляем растительное масло и яйцо, вымешиваем до однородности.
Всыпаем какао и вымешиваем.
Просеиваем муку и смешиваем ее с разрыхлителем, всыпаем частями и вымешиваем тесто. Масса будет податливой и мягкой.
Отправляем в холодильник на 30 минут.
Отщипываем кусочки и формируем овальную форму.
Противень застилаем пергаментом, выкладываем заготовки и ножом делаем косые насечки, чтобы получилась шишка.
Выпекаем при 180 градусов около 15 – 20 минут.
Когда печенье остынет, берем вертикально и посыпаем пудрой – так шишка получается заснеженной.
Вы можете сделать еще и любую начинку по своему вкусу или растопить шоколад, с помощью силиконовой кисти нанести его на шишки и потом, когда она застынет, присыпать пудрой или разноцветным шоколадным декором.
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