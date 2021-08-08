Помидоры по-рижски: закрывали 20 банок и не хватило. Вкусный маринад, понравится всей семье

Один из классических рецептов помидор, за которым многие охотились в советское время. Томаты в таком маринаде, со сладким перчиком, получаются похожими на болгарскую консервацию: ароматные, с пряным вкусом, немного сладковатые.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
помидоры, 1.5 кг;
сладкий перец, 300 г;
лук, 500 г;
чеснок, 2.5 головки;
перец горошком, 5 шт;
вода, 1 л;
соль, 1.5 ст.л;
сахар, 3 ст.л;
уксус 9 %, 4 ст.л;
масло растительное, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Чтобы томаты красиво выглядели на праздничном столе, берите разноцветные плоды, плотные, но спелые.
Убираем плодоножки и режем толстыми кружочками.
Сладкий перец также берите разноцветный и режем солокомкой.
Лук режем полукольцами, чеснок мелко рубим.
Складываем разноцветными слоями помидоры в банки, лук и сладкий перец.
Для маринада смешиваем в воде соль и сахар, перец горошком и уксус.
После закипания, варим маринад минуту и заливаем в банки.
Накрываем их крышками и ставим в кастрюлю на полотенце.
Наливаем теплую воду по плечики банок и доводим до кипения.
Стерилизуем после закипания воды 15 минут.
Закручиваем крышками банки, переворачиваем и укутываем до остывания.
Храним в подвале или в кладовке.
Закуска просто изумительная, но если вы хотите придать более пряного аромата и вкуса, добавьте в банки любимую зелень.
Свежие комментарии