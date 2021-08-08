Помидоры по-рижски: закрывали 20 банок и не хватило. Вкусный маринад, понравится всей семье

Один из классических рецептов помидор, за которым многие охотились в советское время. Томаты в таком маринаде, со сладким перчиком, получаются похожими на болгарскую консервацию: ароматные, с пряным вкусом, немного сладковатые.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 1.5 кг;

сладкий перец, 300 г;

лук, 500 г;

чеснок, 2.5 головки;

перец горошком, 5 шт;

вода, 1 л;

соль, 1.5 ст.л;

сахар, 3 ст.л;

уксус 9 %, 4 ст.л;

масло растительное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Чтобы томаты красиво выглядели на праздничном столе, берите разноцветные плоды, плотные, но спелые.

Убираем плодоножки и режем толстыми кружочками.

Сладкий перец также берите разноцветный и режем солокомкой.

Лук режем полукольцами, чеснок мелко рубим.

Складываем разноцветными слоями помидоры в банки, лук и сладкий перец.

Для маринада смешиваем в воде соль и сахар, перец горошком и уксус.

После закипания, варим маринад минуту и заливаем в банки.

Накрываем их крышками и ставим в кастрюлю на полотенце.

Наливаем теплую воду по плечики банок и доводим до кипения.

Стерилизуем после закипания воды 15 минут.

Закручиваем крышками банки, переворачиваем и укутываем до остывания.

Храним в подвале или в кладовке.