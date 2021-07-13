Домашние шпроты. Получаются ароматными и невероятно вкусными

Домашние шпроты — это очень лёгкий и вкусный рецепт шпрот, который не отличается от магазинных консервов.
Домашние шпроты: ингредиенты
- Салака – 2 кг. (два килограмма)
- Растительное масло – 200 мл. (двести миллилитров)
- Лавровый лист – 3 шт. (три штуки)
- Вода – 700 мл. (семьсот миллилитров)
- Луковая шелуха
- Чайный пакетик – 3 шт. (три штуки)
- Перец горошком – 25 шт. (двадцать пять штук)
- Соль – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
Рецепт приготовления:
- Налейте воду в небольшую кастрюлю, добавьте лавровый лист, луковую шелоху и перец горошком. Ставьте всё на плиту и доведите до кипения. Смесь варите на медленном огне 4 минуты.
- После добавьте в массу чай и соль, перемешайте и накройте крышкой. Оставьте в таком виде на несколько минут.
- Чистите рыбку от головы и внутренностей.
- Уложите рыбку в кастрюлю спинкой вверх. Залейте сверху процеженным маринадом, влейте растительное масло и ставьте на плиту. Доведите до кипения рыбку и на медленном оогне варите в течении 2 часов.
- Остудите готовые шпроты и подайте к столу.
Домашние шпроты — невероятно вкусные и ароматные.
Приятного аппетита!
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