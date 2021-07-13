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Домашние шпроты. Получаются ароматными и невероятно вкусными

Домашние шпроты — это очень лёгкий и вкусный рецепт шпрот, который не отличается от магазинных консервов.

Домашние шпроты: ингредиенты

Домашние шпроты

  1. Салака – 2 кг. (два килограмма)
  2. Растительное масло – 200 мл. (двести миллилитров)
  3. Лавровый лист – 3 шт. (три штуки)
  4. Вода – 700 мл. (семьсот миллилитров)
  5. Луковая шелуха
  6. Чайный пакетик – 3 шт. (три штуки)
  7. Перец горошком – 25 шт. (двадцать пять штук)
  8. Соль – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)

Рецепт приготовления:

  • Налейте воду в небольшую кастрюлю, добавьте лавровый лист, луковую шелоху и перец горошком. Ставьте всё на плиту и доведите до кипения. Смесь варите на медленном огне 4 минуты.
  • После добавьте в массу чай и соль, перемешайте и накройте крышкой. Оставьте в таком виде на несколько минут.
  • Чистите рыбку от головы и внутренностей.
  • Уложите рыбку в кастрюлю спинкой вверх. Залейте сверху процеженным маринадом, влейте растительное масло и ставьте на плиту. Доведите до кипения рыбку и на медленном оогне варите в течении 2 часов.
  • Остудите готовые шпроты и подайте к столу.

Домашние шпроты — невероятно вкусные и ароматные.

Домашние шпроты. Получаются ароматными и невероятно вкусными 4

Приятного аппетита!

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