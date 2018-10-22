Обалденная куриная печень по-индийски

Представляем вашему вниманию рецепт очень ароматной и вкусной печени, которая придётся по душе каждому.

Таким блюдом вы с лёгкостью сможете разнообразить своё меню и порадовать своё окружением новыми потрясающими вкусами. Это блюдо из куриной печени уплетается с преогромным удовольствием. Рекомендую всем попробовать. Сохраняйте рецептик в свою кулинарную копилочку.

Нужные ингредиенты

700 гр куриной печени

500 гр помидор

250 гр репчатого лука

20 гр кинзы

2 зубчика чеснока

5 гр свежего имбиря

3 небольшого зеленого перца чили

1 столовая ложка хлопьев красного чили

полторы столовые ложки молотого кориандра

половина чайной ложки куркумы

полторы чайные ложки соли

30 гр топленого масла

Начинаем процесс

В первую очередь в отдельную емкость помещаем вымытую куриную печень. Добавляем к ней соль, красный чили, одну столовую ложку молотого кориандра и куркуму. Теперь хорошо перемешиваем и оставляем все это на четверть часа. Подготавливаем помидоры. Для этого натираем их на крупной фракции терки. На сковороде растапливаем топленое масло. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. Перекладываем на разогретую сковороду с маслом. Обжариваем его три минуты. Огонь должен быть средним. При этом требуется периодически помешивать. По истечении нужного времени добавляем сюда соль, кориандр и хорошо перемешиваем. Затем натираем на мелкой фракции терки корень имбиря и чеснок. Перекладываем подготовленные ингредиенты в сковороду и снова перемешиваем. После чего добавляем сюда помидоры и томим на огне еще 5 минут. По истечении нужного времени отправляем сюда печень, перемешиваем и накрываем сковороду крышкой. Тушим блюдо 10 минут. Затем добавляем зеленый перец чили, предварительно нарезанный небольшими кусочками. Хорошо все перемешиваем и снова накрываем крышкой. Продолжаем процесс тушения еще три минуты. Вымываем кинзу и обсушиваем ее. После чего мелко нарезаем и посыпаем ей блюдо. Снова перемешиваем и снимаем с огня. Теперь эту ароматную вкуснятину можно горячей подавать к столу.

Приятного аппетита!

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