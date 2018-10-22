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Обалденная куриная печень по-индийски

Представляем вашему вниманию рецепт очень ароматной и вкусной печени, которая придётся по душе каждому. 

Таким блюдом вы с лёгкостью сможете разнообразить своё меню и порадовать своё окружением новыми потрясающими вкусами. Это блюдо из куриной печени уплетается с преогромным удовольствием. Рекомендую всем попробовать. Сохраняйте рецептик в свою кулинарную копилочку.

Нужные ингредиенты

  • 700 гр куриной печени
  • 500 гр помидор
  • 250 гр репчатого лука
  • 20 гр кинзы
  • 2 зубчика чеснока
  • 5 гр свежего имбиря
  • 3 небольшого зеленого перца чили
  • 1 столовая ложка хлопьев красного чили
  • полторы столовые ложки молотого кориандра
  • половина чайной ложки куркумы
  • полторы чайные ложки соли
  • 30 гр топленого масла

Начинаем процесс 

  1. В первую очередь в отдельную емкость помещаем вымытую куриную печень. Добавляем к ней соль, красный чили, одну столовую ложку молотого кориандра и куркуму. Теперь хорошо перемешиваем и оставляем все это на четверть часа.
  2. Подготавливаем помидоры. Для этого натираем их на крупной фракции терки.
  3. На сковороде растапливаем топленое масло.
  4. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. Перекладываем на разогретую сковороду с маслом. Обжариваем его три минуты. Огонь должен быть средним. При этом требуется периодически помешивать.
  5. По истечении нужного времени добавляем сюда соль, кориандр и хорошо перемешиваем.
  6. Затем натираем на мелкой фракции терки корень имбиря и чеснок. Перекладываем подготовленные ингредиенты в сковороду и снова перемешиваем.
  7. После чего добавляем сюда помидоры и томим на огне еще 5 минут.
  8. По истечении нужного времени отправляем сюда печень, перемешиваем и накрываем сковороду крышкой. Тушим блюдо 10 минут.
  9. Затем добавляем зеленый перец чили, предварительно нарезанный небольшими кусочками. Хорошо все перемешиваем и снова накрываем крышкой. Продолжаем процесс тушения еще три минуты.
  10. Вымываем кинзу и обсушиваем ее. После чего мелко нарезаем и посыпаем ей блюдо. Снова перемешиваем и снимаем с огня.
  11. Теперь эту ароматную вкуснятину можно горячей подавать к столу.

Обалденная куриная печень по-индийски

Приятного аппетита!

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