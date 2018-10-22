Обалденная куриная печень по-индийски

Представляем вашему вниманию рецепт очень ароматной и вкусной печени, которая придётся по душе каждому.
Таким блюдом вы с лёгкостью сможете разнообразить своё меню и порадовать своё окружением новыми потрясающими вкусами. Это блюдо из куриной печени уплетается с преогромным удовольствием. Рекомендую всем попробовать. Сохраняйте рецептик в свою кулинарную копилочку.
Нужные ингредиенты
- 700 гр куриной печени
- 500 гр помидор
- 250 гр репчатого лука
- 20 гр кинзы
- 2 зубчика чеснока
- 5 гр свежего имбиря
- 3 небольшого зеленого перца чили
- 1 столовая ложка хлопьев красного чили
- полторы столовые ложки молотого кориандра
- половина чайной ложки куркумы
- полторы чайные ложки соли
- 30 гр топленого масла
Начинаем процесс
- В первую очередь в отдельную емкость помещаем вымытую куриную печень. Добавляем к ней соль, красный чили, одну столовую ложку молотого кориандра и куркуму. Теперь хорошо перемешиваем и оставляем все это на четверть часа.
- Подготавливаем помидоры. Для этого натираем их на крупной фракции терки.
- На сковороде растапливаем топленое масло.
- Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. Перекладываем на разогретую сковороду с маслом. Обжариваем его три минуты. Огонь должен быть средним. При этом требуется периодически помешивать.
- По истечении нужного времени добавляем сюда соль, кориандр и хорошо перемешиваем.
- Затем натираем на мелкой фракции терки корень имбиря и чеснок. Перекладываем подготовленные ингредиенты в сковороду и снова перемешиваем.
- После чего добавляем сюда помидоры и томим на огне еще 5 минут.
- По истечении нужного времени отправляем сюда печень, перемешиваем и накрываем сковороду крышкой. Тушим блюдо 10 минут.
- Затем добавляем зеленый перец чили, предварительно нарезанный небольшими кусочками. Хорошо все перемешиваем и снова накрываем крышкой. Продолжаем процесс тушения еще три минуты.
- Вымываем кинзу и обсушиваем ее. После чего мелко нарезаем и посыпаем ей блюдо. Снова перемешиваем и снимаем с огня.
- Теперь эту ароматную вкуснятину можно горячей подавать к столу.
Приятного аппетита!
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