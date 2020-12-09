Салат Часы: гости будут сражены наповал

Салат Часы – вы сведете с ума своих гостей таким салатом на праздничном новогоднем столе! Блюдо оригинальное, сытное и очень вкусное. Обязательно приготовьте.

Салат Часы: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра 300 (триста) гр – куриного филе 150 (сто пятьдесят) гр – корейской моркови 3 (три) ст. ложки – майонеза 3 (три) шт – яиц

Салат Часы: рецепт

Яйца отварите

Куриное филе отварите

Сыр натрите на терке

Натрите отдельно желтки, отдельно белки

Соберем салат слоями. Используйте кольцо разъемной формы

Итак, первый слой курица и майонез

Второй слой идет морковь и майонез

Потом желтки и майонез

Четвертый слой сыр и майонез

Пятый слой идут белки и майонез

Салат сверху украсьте тонко нарезанной морковью. Украшение в виде часов. Курантов. Положите салат часа на три в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

Салат Часы готов!

Приятного аппетита. Салат прост в приготовлении, но очень вкусный. Ингредиентов, как видите используем минимум и простых, доступных. На здоровье.