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Салат Часы: гости будут сражены наповал

Салат Часы – вы сведете с ума своих гостей таким салатом на праздничном новогоднем столе! Блюдо оригинальное, сытное и очень вкусное. Обязательно приготовьте.

Салат Часы: ингредиенты

Салат Часы

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра
  2. 300 (триста) гр – куриного филе
  3. 150 (сто пятьдесят) гр – корейской моркови
  4. 3 (три) ст. ложки – майонеза
  5. 3 (три) шт – яиц

Салат Часы: рецепт

Салат Часы

  • Яйца отварите
  • Куриное филе отварите
  • Сыр натрите на терке
  • Натрите отдельно желтки, отдельно белки
  • Соберем салат слоями. Используйте кольцо разъемной формы
  • Итак, первый слой курица и майонез
  • Второй слой идет морковь и майонез
  • Потом желтки и майонез
  • Четвертый слой сыр и майонез
  • Пятый слой идут белки и майонез
  • Салат сверху украсьте тонко нарезанной морковью. Украшение в виде часов. Курантов. Положите салат часа на три в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

Салат Часы готов!

Салат Часы

Приятного аппетита. Салат прост в приготовлении, но очень вкусный. Ингредиентов, как видите используем минимум и простых, доступных. На здоровье.

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