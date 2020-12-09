Салат Часы: гости будут сражены наповал

Салат Часы – вы сведете с ума своих гостей таким салатом на праздничном новогоднем столе! Блюдо оригинальное, сытное и очень вкусное. Обязательно приготовьте.
Салат Часы: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра
- 300 (триста) гр – куриного филе
- 150 (сто пятьдесят) гр – корейской моркови
- 3 (три) ст. ложки – майонеза
- 3 (три) шт – яиц
Салат Часы: рецепт
- Яйца отварите
- Куриное филе отварите
- Сыр натрите на терке
- Натрите отдельно желтки, отдельно белки
- Соберем салат слоями. Используйте кольцо разъемной формы
- Итак, первый слой курица и майонез
- Второй слой идет морковь и майонез
- Потом желтки и майонез
- Четвертый слой сыр и майонез
- Пятый слой идут белки и майонез
- Салат сверху украсьте тонко нарезанной морковью. Украшение в виде часов. Курантов. Положите салат часа на три в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.
Салат Часы готов!
Приятного аппетита. Салат прост в приготовлении, но очень вкусный. Ингредиентов, как видите используем минимум и простых, доступных. На здоровье.
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