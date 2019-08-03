Шашлык в баклажанах: готовим летний обед в духовке

Что лучше всего сочетается с шашлыком? Конечно же, овощи, подрумяненные на гриле!

А как вам идея шашлыка, приготовленного прямо в баклажанах? Тем более что блюдо это не новое, а классическое грузинское. Баклажаны пропитываются мясным соком, ароматы дразнят рецепторы… Лишь представьте, как это вкусно! Для мцвади в баклажанах (грузинское название шашлыка) желательно брать молодую баранину, корейку или заднюю часть. Баклажаны также лучше выбирать небольшого размера. Хоть блюдо и предназначено для углей, готовить его можно и в духовке. Подавайте шашлык с обилием свежей кинзы или маринованным луком. Скорее за дело!

Ингредиенты

Баранина 1 кг

Баклажан 1,8 кг

Подсолнечное масло 150 мл

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Как приготовить шашлык в баклажанах в духовке

Нарежьте мясо на кусочки примерно по 40–50 граммов, поперчите, оставьте мариноваться. На каждом баклажане сделайте глубокий продольный надрез, посолите внутри. Оставьте баклажаны на пару минут, выделившийся сок слейте. Поместите внутрь баклажана кусочки баранины, поперчите, посолите по вкусу. Нанизывайте баклажаны на деревянные шпажки так, чтобы проткнуть и овощи, и все кусочки мяса. Смажьте шашлык растительным маслом. Установите решетку на среднем уровне духовки, выложите баклажаны на решетку. Под решеткой установите противень, насыпав на него сушеного орегано, чтобы придать аромат дымка блюду. Готовьте сначала 20 минут при 190 градусах, затем решетку достаньте, еще раз смажьте баклажаны маслом и отправьте в духовку еще на 40 минут. Во время жарки можете добавить специи, которые нравятся вам больше всего. Подавать такое блюдо можно с соусом, зеленью и лепешками. Некоторые гурманы также посыпают шашлык гранатовыми зернами.

При первой же возможности выбраться на пикник, непременно приготовьте этот блюдо на углях. Сногсшибательный результат гарантирован. Угощайтесь сами и делитесь этим колоритным рецептом с друзьями!

Приятного аппетита.

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