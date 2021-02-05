Как очистить курицу от гормонов и антибиотиков перед приготовлением

Всем прекрасно известно, что сегодня трудно найти на самом деле качественный и натуральный продукт. Даже те куры, которые выращивают дома, но кормят покупными комбикормами, они также имеют в составе своего мяса, разные вредные вещества, которыми обрабатывают корма, чтобы птица не болела, быстрее набирала мышечную массу.

А что говорить о тех тушках, которые мы покупаем в магазинах и на рынках: они так напичканы разной химией, что вред нашему здоровью, они наносят вполне ощутимый.

Современное птицеводческое хозяйство применяет для выращивания кур очень много вредных добавок, которые ускоряют рост мышечной массы, предотвращают болезни птицы.

Как очистить от антибиотиков

Масса вредных веществ скапливается во внутренностях. Поэтому или тщательно их очищаем или выбрасываем.

Можно замачивать куриное мясо в таком растворе: очищенная вода (1 л) + соль, 2 ч.л + сок половины лимона. Все это смешиваем и замачиваем тушку на 2 часа. Повторяем процедуру еще 2 раза. Сок лимона заменяем на лимонную кислоту, если нет фрукта. Достаточно 1 ч.л.

Можно еще замачивать в минеральной соленой воде.