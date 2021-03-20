И почему я раньше это не готовила. Вместо колбасы: самая вкусная закуска из куриных желудков

Куриные желудки можно назвать универсальным мясным продуктом, из которого можно сделать много вкусный, простых, быстрых блюд. Такая закуска – колбаса, готовится просто, получается очень вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриные желудки, 1 кг;

лук, 1 шт;

вода, 1.5 л;

соль, перец;

перец горошком, 7 шт;

желатин, 30 г на 1 л;

лавровый лист, 2 шт;

специи и пряные травы, чеснок.

Процесс приготовления

Желудки промываем и обрезаем все лишнее.

Заливаем желудки водой, солим и варим 2 – 2.5 часа до полной мягкости.

Когда закипит, кладем целую луковицу, очищенную от шелухи.

За час до готовности, добавляем специи, лавровый лист.

Вынимаем желудки и режем ножом на более мелкие кусочки.

Форму застилаем пленкой и выкладываем слоем желудочки.

Совет: по вкусу еще посыпьте приправами и черным перцем.

Желатин заливаем бульоном и добавляем пропущенный через пресс чеснок. Его берите по своему вкусу.

Заливаем желудочки бульоном с желатином, ставим сверху груз, остужаем и отправляем в холодильник до полного застывания.

Вынимаем из формы, режем порционными ломтиками и подаем к столу.

Бульон должен быть слегка теплым, чтобы чеснок не утратил свой вкус, аромат и остроту.