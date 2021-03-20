И почему я раньше это не готовила. Вместо колбасы: самая вкусная закуска из куриных желудков

Куриные желудки можно назвать универсальным мясным продуктом, из которого можно сделать много вкусный, простых, быстрых блюд. Такая закуска – колбаса, готовится просто, получается очень вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные желудки, 1 кг;
- лук, 1 шт;
- вода, 1.5 л;
- соль, перец;
- перец горошком, 7 шт;
- желатин, 30 г на 1 л;
- лавровый лист, 2 шт;
- специи и пряные травы, чеснок.
Процесс приготовления
Желудки промываем и обрезаем все лишнее.
Заливаем желудки водой, солим и варим 2 – 2.5 часа до полной мягкости.
Когда закипит, кладем целую луковицу, очищенную от шелухи.
За час до готовности, добавляем специи, лавровый лист.
Вынимаем желудки и режем ножом на более мелкие кусочки.
Форму застилаем пленкой и выкладываем слоем желудочки.
Совет: по вкусу еще посыпьте приправами и черным перцем.
Желатин заливаем бульоном и добавляем пропущенный через пресс чеснок. Его берите по своему вкусу.
Заливаем желудочки бульоном с желатином, ставим сверху груз, остужаем и отправляем в холодильник до полного застывания.
Вынимаем из формы, режем порционными ломтиками и подаем к столу.
Бульон должен быть слегка теплым, чтобы чеснок не утратил свой вкус, аромат и остроту.
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