Налистники с творогом относятся к традиционной украинской кухне. Начинкой, чаще всего является творог или ягоды. Но также, любят готовить и с яблоками, мясом, бананами. Со временем попробуете все варианты, и выберете для себя самые вкусные.

Налистники с творогом: ингредиенты

На блинчики

3 (три) шт — яиц половина чайной ложки — соли 6 (шесть) ст. ложек — сахара 3 (три) ст. ложки — молока 10 (десять) ст. ложек — муки сливочное масло (для смазывания блинов) растительное масло (для жарки блинов)

На начинку

пол кило — жирного творога 5 (пять) ст. ложек — сахара 4 (четыре) ст. ложек — изюма 2 (две) шт — яиц ваниль

Рецепт приготовления: