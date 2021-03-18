Налистники с творогом относятся к традиционной украинской кухне. Начинкой, чаще всего является творог или ягоды. Но также, любят готовить и с яблоками, мясом, бананами. Со временем попробуете все варианты, и выберете для себя самые вкусные.
Налистники с творогом: ингредиенты
На блинчики
- 3 (три) шт — яиц
- половина чайной ложки — соли
- 6 (шесть) ст. ложек — сахара
- 3 (три) ст. ложки — молока
- 10 (десять) ст. ложек — муки
- сливочное масло (для смазывания блинов)
- растительное масло (для жарки блинов)
На начинку
- пол кило — жирного творога
- 5 (пять) ст. ложек — сахара
- 4 (четыре) ст. ложек — изюма
- 2 (две) шт — яиц
- ваниль
Рецепт приготовления:
- Начните печь блины, сначала. Яйца взбейте с солью и сахаром, добиваться пышной пены не надо
- Всыпьте муку и влейте стакан молока. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. У нас должно получиться очень густое тесто. Теперь постепенно влейте оставшееся молоко и каждый раз перемешивайте до однородного состояния. Если любите тесто погуще, можете влить не все молоко. Я всегда делаю жидкое тесто. Выпекать блины будем на разогретой сковороде, желательно с антипригарным покрытием, тогда есть надежда, что наши блины не будут комом. Сковороду смажьте рафинированным подсолнечным маслом. Я всегда беру ватный диск, наливаю в блюдце немного масла и просто протираю сковороду смоченным в масле тампоном. Вылейте на сковороду немного теста и распределите равномерно по дну. Жарьте около минуты с каждой стороны на высоком огне
- Теперь начинка. Творог разотрите с сахаром и ванилью, добавьте яйца и изюм и тщательно перемешайте до получения однородной массы
- Выложите полученную начинку на блинчик и размажьте равномерным слоем, немного не доходя до краев. На один блинчик я кладу полную столовую ложку творога. Сверните блин рулетиком, загибая вовнутрь края. Полученный рулетик разрежьте поперек на две равные части
- Сковороду для налистников, желательно брать с толстым дном. На ней мы предварительно растапливаем примерно 50г сливочного масла. Готовые налистники выложите на сковороду швом вниз. Заполненную сковороду отправьте на средний огонь, как только налистники хорошо прогреются, добавьте 4 столовые ложки воды, накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до минимума. Тушите под закрытой крышкой примерно 15 минут. Налистники с творогом получились изумительными!
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