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Вкусное блюдо из фарша, которое вы раньше не ели! Приготовить может любой

Оригинальные котлеты из говяжьего фарша с сырной начинкой. Блюдо простое,  но с интересным этапом готовки – будем замораживать, а потом обжаривать. Я подаю такие котлеты и на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш говяжий, 500 г;
  • лук, 1 шт;
  • яйцо, 1 ш;
  • соль, перец, специи, зелень;
  • сыр, 200 г.

Для обжарки необходимо:

  • яйца, 2 шт;
  • мука, 1 стакан;
  • молоко, 50 мл;
  • соль.

Процесс приготовления

Если вы не очень любите говядину, тогда просто замените фарш любым другим.

Фарш заправляем солью, специями по вашему выбору, перцем, яйцом и тертым на мелкой терке луком.

Совет: в принципе, заправляйте фарш так, как вы это обычно делаете. К примеру, еще можно вмешать тертый чеснок и мелко рубленую зелень.

Стол застилаем пищевой пленкой и ровным слоем выкладываем фарш, посыпаем его тертым на крупной терке сыром.

Заворачиваем при помощи пленки плотный рулет, фиксируем концы пленки и отправляем рулет в морозильную камеру на 3 часа.

Вкусное блюдо из фарша, которое вы раньше не ели! Приготовить может любой

Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, вы легко порезали рулет на порционные кусочки.

Совет: помимо сыра, внутрь рулета можно класть самую разную начинку, я иногда смешиваю сыр с обжаренными грибочками. Особенно вкусно получается именно с лесными, но и шампиньоны подходят.

Смешиваем яйца с мукой и молоком, молим по вкусу.

Режем рулет на порционные кусочки.

Вкусное блюдо из фарша, которое вы раньше не ели! Приготовить может любой

Разогреваем растительное масло.

Вкусное блюдо из фарша, которое вы раньше не ели! Приготовить может любой

Обмакиваем кусочки в кляр и обжариваем на растительном масле по 7 минут под крышкой с каждой стороны и на небольшом огне.

Вкусное блюдо из фарша, которое вы раньше не ели! Приготовить может любой

Подаю с разными гарнирами, вкусно с отварным рисом, картофелем, салатами и соусами.

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