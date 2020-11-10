Вкусное блюдо из фарша, которое вы раньше не ели! Приготовить может любой

Оригинальные котлеты из говяжьего фарша с сырной начинкой. Блюдо простое, но с интересным этапом готовки – будем замораживать, а потом обжаривать. Я подаю такие котлеты и на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш говяжий, 500 г;

лук, 1 шт;

яйцо, 1 ш;

соль, перец, специи, зелень;

сыр, 200 г.

Для обжарки необходимо:

яйца, 2 шт;

мука, 1 стакан;

молоко, 50 мл;

соль.

Процесс приготовления

Если вы не очень любите говядину, тогда просто замените фарш любым другим.

Фарш заправляем солью, специями по вашему выбору, перцем, яйцом и тертым на мелкой терке луком.

Совет: в принципе, заправляйте фарш так, как вы это обычно делаете. К примеру, еще можно вмешать тертый чеснок и мелко рубленую зелень.

Стол застилаем пищевой пленкой и ровным слоем выкладываем фарш, посыпаем его тертым на крупной терке сыром.

Заворачиваем при помощи пленки плотный рулет, фиксируем концы пленки и отправляем рулет в морозильную камеру на 3 часа.

Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, вы легко порезали рулет на порционные кусочки.

Совет: помимо сыра, внутрь рулета можно класть самую разную начинку, я иногда смешиваю сыр с обжаренными грибочками. Особенно вкусно получается именно с лесными, но и шампиньоны подходят.

Смешиваем яйца с мукой и молоком, молим по вкусу.

Режем рулет на порционные кусочки.

Разогреваем растительное масло.

Обмакиваем кусочки в кляр и обжариваем на растительном масле по 7 минут под крышкой с каждой стороны и на небольшом огне.