Вкусное блюдо из фарша, которое вы раньше не ели! Приготовить может любой

Оригинальные котлеты из говяжьего фарша с сырной начинкой. Блюдо простое, но с интересным этапом готовки – будем замораживать, а потом обжаривать. Я подаю такие котлеты и на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш говяжий, 500 г;
- лук, 1 шт;
- яйцо, 1 ш;
- соль, перец, специи, зелень;
- сыр, 200 г.
Для обжарки необходимо:
- яйца, 2 шт;
- мука, 1 стакан;
- молоко, 50 мл;
- соль.
Процесс приготовления
Если вы не очень любите говядину, тогда просто замените фарш любым другим.
Фарш заправляем солью, специями по вашему выбору, перцем, яйцом и тертым на мелкой терке луком.
Совет: в принципе, заправляйте фарш так, как вы это обычно делаете. К примеру, еще можно вмешать тертый чеснок и мелко рубленую зелень.
Стол застилаем пищевой пленкой и ровным слоем выкладываем фарш, посыпаем его тертым на крупной терке сыром.
Заворачиваем при помощи пленки плотный рулет, фиксируем концы пленки и отправляем рулет в морозильную камеру на 3 часа.
Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, вы легко порезали рулет на порционные кусочки.
Совет: помимо сыра, внутрь рулета можно класть самую разную начинку, я иногда смешиваю сыр с обжаренными грибочками. Особенно вкусно получается именно с лесными, но и шампиньоны подходят.
Смешиваем яйца с мукой и молоком, молим по вкусу.
Режем рулет на порционные кусочки.
Разогреваем растительное масло.
Обмакиваем кусочки в кляр и обжариваем на растительном масле по 7 минут под крышкой с каждой стороны и на небольшом огне.
Подаю с разными гарнирами, вкусно с отварным рисом, картофелем, салатами и соусами.
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