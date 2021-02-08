Деликатес простым способом. Свиная грудинка сухого посола

Хочу поделиться с вами двумя рецептами свиной грудинки, которые не требуют массу времени и сил на готовку. Просто берем хорошие куски грудинки и много любимых специй.

Для рецепта нам потребуются такие ингредиенты:

грудинка, 900 г;

чеснок, 1 головка;

орегано, базилик, паприка, смесь перцев, соль.

Процесс приготовления

Грудинку очень хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Совет: для удобства большой кусок мяса разрезаю на 2 куска.

Что касается соли и набора специй, то берите любое количество – даже излишек соли не испортит мясо, оно просто возьмет себе необходимое количество.

Обсыпаем куски солью.

Теперь один кусок обсыпаем базиликом и орегано или тимьяном и розмарином. В общем – пряными травами по вашему вкусу.

Второй кусок заправляем смесью перцев и прочими специями для мяса.

Чеснок режем на дольки и обкладываем оба куска со всех сторон и заворачиваем в пергаментную бумагу.

Отправляем куски в холодильник на 24 часа.

Куски просушиваем бумажными полотенцами (за сутки вы увидите, что появилась влага), опять посыпаем солью и заворачиваем в новые куски пергамента. Отправляем в холодильник на 24 часа.

Повторяем процедуру, но укладываем куски в пергаменте уже в морозильную камеру на 3 суток.

По истечению этого времени, достаем, режем ломтиками и подаем на стол. Получается очень вкусно, мясо и сало ароматное, пикантное, не пересоленное.