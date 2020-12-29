Скатерть-Самобранка

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Я просто положила его в банку. Так сало солю много лет

Это один из самых старых и удачных, на мой взгляд рецептов засолки сала: все делается просто и быстро, получается очень мягкое и нежное сало, даже с мягкой шкуркой. Если любите более пикантные вкусы, тогда добавьте еще свои любимые специи и травы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • грудинка свиная, 2 кг;
  • чеснок, 1 головка;
  • вода, 1 л;
  • соль, 150 г;
  • перец горшком и лавровый лист.

Процесс приготовления

Сало промываем и острым ножом чистим шкурку. Режем достаточно крупными кусками.

В воде растворяем соль, добавляем перец, лавровый лист и специи, которые вы хотите добавить, ароматные травы. Доводим до кипения, варим несколько минут и остужаем.

В банку укладываем куски грудинки, пересыпая дольками чеснока.

Заливаем холодным рассолом и накрываем крышкой.

Я просто положила его в банку. Так сало солю много лет

Оставляем в комнате на 2 дня, потом переставляем в холодильник на 2 дня.

Я просто положила его в банку. Так сало солю много лет

Для хранения вы можете оставить сало в рассоле или вынуть из банки, обсушить бумажными полотенцами и завернуть каждый кусочек в пергамент. Храним в морозильной камере очень долго.

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