Я просто положила его в банку. Так сало солю много лет

Это один из самых старых и удачных, на мой взгляд рецептов засолки сала: все делается просто и быстро, получается очень мягкое и нежное сало, даже с мягкой шкуркой. Если любите более пикантные вкусы, тогда добавьте еще свои любимые специи и травы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудинка свиная, 2 кг;
- чеснок, 1 головка;
- вода, 1 л;
- соль, 150 г;
- перец горшком и лавровый лист.
Процесс приготовления
Сало промываем и острым ножом чистим шкурку. Режем достаточно крупными кусками.
В воде растворяем соль, добавляем перец, лавровый лист и специи, которые вы хотите добавить, ароматные травы. Доводим до кипения, варим несколько минут и остужаем.
В банку укладываем куски грудинки, пересыпая дольками чеснока.
Заливаем холодным рассолом и накрываем крышкой.
Оставляем в комнате на 2 дня, потом переставляем в холодильник на 2 дня.
Для хранения вы можете оставить сало в рассоле или вынуть из банки, обсушить бумажными полотенцами и завернуть каждый кусочек в пергамент. Храним в морозильной камере очень долго.
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