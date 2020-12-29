Я просто положила его в банку. Так сало солю много лет

Это один из самых старых и удачных, на мой взгляд рецептов засолки сала: все делается просто и быстро, получается очень мягкое и нежное сало, даже с мягкой шкуркой. Если любите более пикантные вкусы, тогда добавьте еще свои любимые специи и травы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудинка свиная, 2 кг;

чеснок, 1 головка;

вода, 1 л;

соль, 150 г;

перец горшком и лавровый лист.

Процесс приготовления

Сало промываем и острым ножом чистим шкурку. Режем достаточно крупными кусками.

В воде растворяем соль, добавляем перец, лавровый лист и специи, которые вы хотите добавить, ароматные травы. Доводим до кипения, варим несколько минут и остужаем.

В банку укладываем куски грудинки, пересыпая дольками чеснока.

Заливаем холодным рассолом и накрываем крышкой.

Оставляем в комнате на 2 дня, потом переставляем в холодильник на 2 дня.