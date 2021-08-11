Помидоры по-фински на зиму. Получаются, как свежие

Помидоры по-фински на зиму получаются плотными и крепкими, как с грядки.
Помидоры по-фински на зиму: ингредиенты
- Помидоры – 4 кг. (четыре килограмма)
- Вода – 1 л. (один литр)
- Сахар – 1.5 ст. л. (полторы столовые ложки)
- Лук – 1 кг. (один килограмм)
- Уксус 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Соль – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- Тонкими полукольцами нарежьте лук.
- Дольками нарежьте помидоры.
- Положите лук в сито и промойте кипятком.
- На дно чистых банок уложите лук.
- Положите сверху плотно помидоры.
- Сверху добавьте лук.
- Положите в кипящую воду сахар и соль, когда закипит рассол, влейте уксус и снимите с плиты.
- Залейте в каждую банку маринад, накройте крышками и кастрюлю ставьте на полотенце.
- По плечики банок долейте тёплую воду и стерилизуйте с момента закипания воды около 5 минут.
- Банки закрутите крышками, переверните и укутайте до остывания.
- Храните в кладовке или в подвале.
- Можете подавать помидоры просто вынув из банки или посыпав свежей зеленью и полив растительным маслом.
Помидоры по-фински на зиму — быстро и вкусно.
Готовьте на здоровье!
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