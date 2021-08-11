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Помидоры по-фински на зиму. Получаются, как свежие

Помидоры по-фински на зиму получаются плотными и крепкими, как с грядки.

Помидоры по-фински на зиму: ингредиенты

Помидоры по-фински на зиму

  1. Помидоры – 4 кг. (четыре килограмма)
  2. Вода – 1 л. (один литр)
  3. Сахар – 1.5 ст. л. (полторы столовые ложки)
  4. Лук – 1 кг. (один килограмм)
  5. Уксус 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  6. Соль – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

Помидоры по-фински на зиму. Получаются, как свежие 3

  • Тонкими полукольцами нарежьте лук.
  • Дольками нарежьте помидоры.
  • Положите лук в сито и промойте кипятком.
  • На дно чистых банок уложите лук.
  • Положите сверху плотно помидоры.
  • Сверху добавьте лук.
  • Положите в кипящую воду сахар и соль, когда закипит рассол, влейте уксус и снимите с плиты.
  • Залейте в каждую банку маринад, накройте крышками и кастрюлю ставьте на полотенце.
  • По плечики банок долейте тёплую воду и стерилизуйте с момента закипания воды около 5 минут.
  • Банки закрутите крышками, переверните и укутайте до остывания.
  • Храните в кладовке или в подвале.
  • Можете подавать помидоры просто вынув из банки или посыпав свежей зеленью и полив растительным маслом.

Помидоры по-фински на зиму — быстро и вкусно.

Помидоры по-фински на зиму. Получаются, как свежие 4

Готовьте на здоровье!

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