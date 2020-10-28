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Начинка для вареников с грибами: отличные перекус

Начинка для вареников с грибами! Еда, приготовленная из начинки различных типов, сваренной в мешочке из теста, известна человечеству с незапамятных времен. Где-то такого рода еда называется пельменями, где-то – равиоли, манты, вареники, хинкали. Названий множество – суть одна!

Тонкий пласт теста, в который завернута начинка. В основном – это мясной фарш. Но зачастую используются другие, овощные, кисломолочные или другие начинки. А иногда даже и фруктовые, ягодные и начинки из варенья.

В предложенном ниже рецепте мы используем для приготовления вкусных и сытных вареников – грибы. Причем, конечно, лучше, если использовать различные сорта: белые, лисички, опята, маслята.

Каждый из них добавляет свой оттенок к общему вкусу начинки и получившийся букет ароматов тем насыщенней, чем больше различных сортов грибов было использовано.

Начинка для вареников с грибами

Начинка для вареников с грибами: ингредиенты

Для теста

  • Мука пшеничная – 4 стакана
  • Яйцо – 2 шт.
  • Тёплая кипяченая вода – 1,5 стакана
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Соль – 2 ч. л.

Для начинки

  • Грибы (белые, лисички, опята, маслята) – 1 килограмм
  • Лук – 3 головки
  • Картофель – 1 клубень
  • Перец душистый, перец острый красный, соль
  • Свежие листья кориандра
  • Растительное масло

Начинка для вареников с грибами: приготовление

Начинка для вареников с грибами: отличные перекус

  1. В тёплую воду положить две чайные ложки соли, положить яйца и постепенно перемешивая, медленно всыпать муку.
    Вымесить тесто. Налить на это тесто ложку растительного масла и вновь вымесить до однородности. Оставить тесто под крышкой «доходить» не более 40 минут.
  2. В разогретое растительное масло положить нарезанный полукольцами лук и слегка обжарить. Добавить подготовленные, вымытые, обсушенные и нарезанные, грибы. Жарить несколько минут на сильном огне, после чего посолить, поперчить и тушить на медленном огне 10-15 минут.
  3. Когда грибы будут готовы и немного остынут, нужно измельчить их на доске ножом. Добавить нарезанные листья кориандра и перемешать вновь.
  4. Раскатать тесто в тонкий пласт и вырезать из него кромкой стакана кружочки. В центр каждого кружочка положить начинку и, залепив края, сформовать вареник.
  5. Варить вареники в кипятке 5-7 минут. Подавать обильно полив маслом или сметаной.

Начинка для вареников с грибами: готова

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