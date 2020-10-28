Начинка для вареников с грибами: отличные перекус

Начинка для вареников с грибами! Еда, приготовленная из начинки различных типов, сваренной в мешочке из теста, известна человечеству с незапамятных времен. Где-то такого рода еда называется пельменями, где-то – равиоли, манты, вареники, хинкали. Названий множество – суть одна!

Тонкий пласт теста, в который завернута начинка. В основном – это мясной фарш. Но зачастую используются другие, овощные, кисломолочные или другие начинки. А иногда даже и фруктовые, ягодные и начинки из варенья.

В предложенном ниже рецепте мы используем для приготовления вкусных и сытных вареников – грибы. Причем, конечно, лучше, если использовать различные сорта: белые, лисички, опята, маслята.

Каждый из них добавляет свой оттенок к общему вкусу начинки и получившийся букет ароматов тем насыщенней, чем больше различных сортов грибов было использовано.

Начинка для вареников с грибами: ингредиенты

Для теста

Мука пшеничная – 4 стакана

Яйцо – 2 шт.

Тёплая кипяченая вода – 1,5 стакана

Растительное масло – 1 ст. л.

Соль – 2 ч. л.

Для начинки

Грибы (белые, лисички, опята, маслята) – 1 килограмм

Лук – 3 головки

Картофель – 1 клубень

Перец душистый, перец острый красный, соль

Свежие листья кориандра

Растительное масло

Начинка для вареников с грибами: приготовление

В тёплую воду положить две чайные ложки соли, положить яйца и постепенно перемешивая, медленно всыпать муку. Вымесить тесто. Налить на это тесто ложку растительного масла и вновь вымесить до однородности. Оставить тесто под крышкой «доходить» не более 40 минут. В разогретое растительное масло положить нарезанный полукольцами лук и слегка обжарить. Добавить подготовленные, вымытые, обсушенные и нарезанные, грибы. Жарить несколько минут на сильном огне, после чего посолить, поперчить и тушить на медленном огне 10-15 минут. Когда грибы будут готовы и немного остынут, нужно измельчить их на доске ножом. Добавить нарезанные листья кориандра и перемешать вновь. Раскатать тесто в тонкий пласт и вырезать из него кромкой стакана кружочки. В центр каждого кружочка положить начинку и, залепив края, сформовать вареник. Варить вареники в кипятке 5-7 минут. Подавать обильно полив маслом или сметаной.

Начинка для вареников с грибами: готова