Блюда из капусты: 10 потрясающих блюд из белокочанной капусты

Блюда из капусты очень полезные и невероятно вкусные. В ней содержится грубая клетчатка и витамин С. Поэтому, капусту называют не только полезной, но и целебной!

А приготовить из этого продукта можно целое разнообразие блюд! Прошу вашему вниманию, лишь немногую их часть.

Блюда из капусты: Капустные оладьи с сыром

Отличный вариант для сытного завтрака или перекуса. Ингредиенты все бюджетные. Такие аппетитные оладьи понравятся даже вашим деткам, которые не очень уж жалуют капусту!

Убедитесь, что приготовить вкусное блюдо из капусты не сложно!

Итак, ингредиенты:

150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра 5 (пять) шт — яиц 1 (один) кг — белокачанной капусты соль и черный молотый перец по вкусу 2 (две) ст. ложки — растительного масла зеленый лук и зелень по желанию — для украшения

Рецепт приготовления:

Капусту нашинкуйте тонко

Сыр натрите на крупной терке

вскипятите два литра воды, и положите капусту в кипящую воду. Доведите до кипения, и варите пять минут, до полуготовности

Затем слейте воду, и ополосните капусту под холодной проточной водой. Затем процедите тщательно

Яйца взбейте при помощи вилки. Добавьте муку, соль и перец

Перемешайте всю массу, чтобы не было комочков от муки

После чего в капусту добавьте тертый сыр и хорошо перемешайте

Разогрейте растительное масло на сковороде, и выкладывайте наши оладьи столовой ложкой. Обжаривайте с обеих сторон по две минуты. Нарежьте зеленый лук и украсьте им наши оладьи! На здоровье!

Лаханоризо (тушеная капуста с рисом)

Это овощное греческое блюдо. Иными словами, тушеная капуста с рисом. Его можно есть как в холодном, так и в горячем виде. Блюда из капусты белокачанной можно приготовить быстро, и просто!

Необходимые ингредиенты:

150 (сто пятьдесят) гр — круглозернистого риса 700 (семьсот) гр — белокочанной капусты 2 (две) шт — моркови 1 (одна) шт — лука 50 (пятьдесят) гр — подсолнечного масла соль по вкусу 100 (сто) мл — томатного сока перец горошком по вкусу

Рецепт приготовления:

Лук и морковь следует крупно нарезать и обжарить их в растительном масле

Капусту нашинкуйте мелко, и обжарьте с луком и морковью

Через пару минут добавьте томатный сок и специи. Перемешайте. Сделайте минимальный огонь. Далее добавьте промытый рис и воду. Воды в два раза больше, чем риса. Закройте крышкой и тушите, пока не будет готово

Вкусно, бюджетно. Для тех, кто на диете. И в пост самое то. Если же хотите, можно и импровизировать с блюдом. Добавить грибов, или же курицы, мяса. С копченным мясом получается невероятно вкусно! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Запеканка из картофеля и капусты

Блюда из капусты белокачанной невероятны вкусные, полезные! Вы будете в восторге от такого простого, но очень аппетитного гарнира!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

300 (триста) гр — белокочанной капусты 300 (триста) гр — картофеля 3 (три) ч. ложки — молотых сухарей соль по вкусу 30 (тридцать) гр — масла сливочного растительное масло для смазывания

Рецепт приготовления:

Картофель нарежьте средним кубиком

Капусту нашинкуйте тонко

Картофель отварите в слегка подсоленной воде. Минут 15 достаточно. Откиньте его на дуршлаг

Капусту отварите отдельно, также в подсоленной воде. Варите 20 минут и также откиньте на дуршлаг

Капусту и картофель соедините, поперчите, посолите, и выложите в форму для запекания, хорошо смазанную растительным маслом

Сверху выложите кусочки сливочного масла. Посыпьте сухарями, накройте бумагой для выпечки и выпекайте в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, 35 минут. Вообще, такая запеканка это находка, в том плане, что с ней можно импровизировать. Можно посыпать ее твердым тертым сыром. Добавить грибочков, курочки. Со всеми вариантами блюдо получится очень вкусным!

Вкусное блюдо из капусты можно получить за считанные минуты! Готовьте на здоровье!

Капуста со свеклой по — корейски

Вы только представьте — хрустящая и сочная капуста, невероятно красивого цвета, благодаря свекле. А как все это полезно!

Подготовим следующие ингредиенты:

2 (две) шт — свеклы 1 (один) кг — капусты белокочанной 2 (две) ч. ложки — соли 4 (четыре) зубчика — чеснока 70 (семьдесят) мл — растительного масла 2 (две) ст. ложки — сахара полторы ч. ложки — жареного молотого кориандра полторы ч. ложки — 70% уксусной кислоты пол ч. ложки — красного жгучего молотого перца

Рецепт приготовления:

Капусту выберите твердую, сочную. Кочан разрежьте пополам, и нарежьте небольшими кусочками. Выложите ее в посуду

Свеклу нарежьте тонкой полоской и добавьте к капусте. Посыпьте солью. Перемешайте, капуста должна равномерно окраситься соком свеклы. Главное, не мните сильно капусту, иначе она не буде такой хрустящей, а ведь в этом самый класс

Оставьте на полчаса, чтобы капуста и свекл дали сок. Пару раз перемешайте. После того, как овощи станут немного «мокрыми», сок не сливайте. Добавьте сахар, молотый кориандр, измельченный чеснок, уксусную кислоту 70%, так вкуснее, и острый красный перец горкой

Растительное масло налейте в сотейник, доведите до кипения. И залейте кипящим маслом перец в капусте, так, кориандр даст лучше свои ароматы, а перец не будет очень острым. Сначала перемешайте ложкой, а потом руками, так все лучше отдаст свои ароматы. На капусту поставьте груз, уберите в холодильник. Несколько раз нужно перемешивать. Так капуста будет лучше пропитываться. После чего разложите по банкам, она долго хранится в холодильнике! На здоровье!

Хрустящая закуска из лаваша с овощной начинкой

Ничего вкуснее, лично я, не ела. Вы только представьте себе, хрустящий лаваш, обжаренный на сковороде, с сочной начинкой и моркови, капусты, маринованных огурцов! Еще раз убеждаюсь, что приготовить вкусное блюдо из капусты, совершенно не сложно!

Необходимые ингредиенты:

Капусту натрите на терке, и положите в посуду Морковь натрите на терке, туда же маринованные огурцы тоже на терке Лук и укроп мелко нарезать Все ингредиенты смешать, заправить майонезом, посолить, поперчить и перемешать Расстелите лаваш на столе, и распределите начинку равномерно по всему лавашу. Сверните лаваш в рулет Нарежьте на порционные кусочки шириной в три см На сковороде разогрейте растительное масло и выложите кусочки лаваша. Обжаривайте с обеих сторон до появления золотистой корочки. Начинка сочная внутри, сам лаваш хрустящий. Пальчики оближешь!

Капустняк с фасолью и колбасками

Блюда из капусты- нереально вкусные блюда! Блюдо получается наваристым, сытным, с очень приятным копченным вкусом! Блюда из капусты белокачанной приготовить можно очень вкусными, запоминающимися! Отведайте капустняк обязательно!

Необходимые ингредиенты:

150 (сто пятьдесят) гр — красной фасоли 300 (триста) гр — квашеной капусты 250 (двести пятьдесят) гр — копченных колбасок 1 (одна) ст. ложка — муки 1 (одна) шт — лука 2 (две) ст. ложки — растительного масла 3 (три) зубчика — чеснока 2 (две) ст. ложки — томатной пасты 1 (одна) ч. ложка — молотой паприки 1 (одна) шт — лаврового листа петрушка, укроп по вкусу полтора литра кипятка соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Предварительно фасоль замочите на 8 часов. Или же на ночь. Но прежде хорошо ее промойте. Наутро еще раз промойте, залейте 2 стаканами воды и поставьте на плиту. Варите один час, до готового состояния. Следите, чтобы вода не выкипела, после окончания готовки, откиньте фасоль на дуршлаг

Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле

Потом к луку насыпьте муку, затем квашеную капусту, перемешайте и томите пару минут. Потом в казан налейте кипяток, чтобы он покрыл содержимое. Доведите до кипения, закройте крышкой и тушите 15 минут

Затем добавьте лавровый лист, томатную пасту и паприку. Перемешайте и томите 10 минут

Колбаски нарежьте кружочками или же полоской. Чеснок измельчите

Зелень измельчите

Отправьте в казан фасоль и колбаски. Перемешайте. Добавьте полтора литра кипятка и варите еще пять минут. Добавьте чеснок и зелень, и снимите с огня. Пусть настоится 20 минут

Подавайте к столу такое вкусное блюдо из капусты! На здоровье!

Капуста, запеченная в сметанно-томатном соусе!

Такого вкусного блюда из капусты вы точно не пробовали! Оригинальное блюдо, вы точно им удивите своих родных и друзей. Капусту тушим листьями, тем самым, блюдо выглядит восхитительно и аппетитно!

Берем следующие ингредиенты:

1 (одна) шт -белокочанной капусты 130 (сто тридцать) гр — сметаны 4 (четыре) ст. ложки — томатной пасты соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 1 (одна) ч. ложка — сахара 250 (двести пятьдесят) мл — воды

Рецепт приготовления:

Кочан капусты промойте и разрежьте на 4 части

Вырезать нужно кочерыжку

Отделите листочки

Готовим соус. Сметану, томатную пасту, соль, молотый перец и сахар смешайте

Затем добавьте 250 мл воды, и перемешайте. Должна получиться однородная масса. Листья капусты уложите в форму для запекания. Залейте ее соусом. Затем накройте крышкой или фольгой. Но так, чтобы фольга не касалась капусты. Отправьте блюдо в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на полтора часа и до готовности

За время готовки, пару раз придавите капустные листья, чтобы весь соус пропитался. Отличный гарнир к мясным блюдам, рыбным. А также, в качестве самостоятельного блюда!

Капустный рулет с мясом

Будем готовить с куриным фаршем. Получается рулет таким сочным, сытным! Отличный вариант и для праздничного стола!

Необходимые ингредиенты:

2 (две) шт — лука 300 (триста) гр — капусты 600 (шестьсот) гр — куриного фарша 5 (пять) шт — яиц черный молотый перец по вкусу соль по вкусу специи любимые по вкусу 70 (семьдесят) гр — твердого сыра

Рецепт приготовления:

Капусту мелко нашинкуйте

Яйца взбейте при помощи венчика

Добавьте к ним тертый сыр, соль, перец и капусту. Все перемешайте

Получившуюся капустную массу распределите равномерно по противню, его нужно застелить пергаментом. И выпекайте корж из капусты в предварительно разогретой духовке до 180 градусов минут пятнадцать. Смотрите, корж должен «схватиться»

Сделайте фарш. У меня из курицы. Туда измельенный лук, соль и любимые специи. Перемешайте все

Фарш распределите равномерно по капустному коржу. Сверните его в плотный рулет. Заверните его в фольгу, и положите на противень вниз швом. Запекайте рулет при 180 градусах полчаса

Как только он приготовится, дайте рулету немного остыть и нарезайте на порционные кусочки! Угощайтесь вкусным блюдом из капусты.

Блюда из капусты: Ирландская капуста с грибами

Блюдо относится к ирландской кухне, как можно понять из названия. Она очень похожа на нашу русскую тушеную капусту!

Вообще, блюда из капусты белокачанной получаются невероятными, и это факт! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

2 (две) шт — моркови 1 (один) качан — капусты 2 (две) шт — картофеля 1 (одна) шт — лука 1 (одна) банка — консервированной фасоли 1 (один) стакан — томатной пасты 2 (два) зубчика — чеснока 750 (семьсот пятьдесят) гр — грибов

Рецепт приготовления:

Капусту нашинкуйте мелко

Чеснок пропустите через пресс, или же мелко нарежьте

Морковь нарежьте тонкой соломкой, или же, воспользуйтесь теркой для корейской морковки

Лук мелко нарежьте

Картофель нарежьте средним кубиком

Грибы тщательно промойте, и нарежьте пластинами тонкими

Готовить проще простого. Сначала обжарьте лук до прозрачности, к нему добавьте морковь, затем картофель. Далее посолите, поперчите всю массу. Залейте томатную пасту. Добавьте фасоль и грибы. Общее время приготовления двадцать минут!

Вкусное блюдо из капусты на вашем столе! В Ирландии, это блюдо принято подавать с черным хлебом!

Острая маринованная капуста с овощами и лаймом

Капуста получается хрустящей. А добавление острого перчика и лайма придаст только пикантности нашему блюду! Обязательно приготовьте по этому рецепту!

Берем следующие ингредиенты:

1 (один) кг — белокочанной капусты 2 (две) шт — моркови 2 (две) шт — лука 8 (восемь) зубчиков — чеснока 1 (одна) шт — красного болгарского перца 2 (две) шт — острого свежего перца 30 (тридцать) гр — зеленого лука пол ч. ложки — сушеного тимьяна 1 (одна) ст. ложка — соли 20 (двадцать) шт — перца горошком

Для маринада

125 (сто двадцать пять) мл — 9% столового уксуса пол штуки — лайма 340 (триста сорок) мл — воды

Рецепт приготовления вкусного блюда из капусты:

Воду вскипятите и охладите

Морковь и капусту натрите на терке, или нарежьте соломкой

Лук нарезать полукольцами, тонко

Половину чеснока нарежьте пластинами, остальные оставьте цельными

Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой

Острый перец нарежьте кольцами

Зеленый лук мелко нарежьте

Соедините все, посолите и перемешайте. Пусть постоит минут 5

Овощи поместите в трех литровый баллон, также и цельный чеснок. Добавьте перец горошком и тимьян

Готовим маринад. Выжать сок лайма. И налить в него охлажденную кипяченную воду, уксус

Влить маринад в баллон с капустой

Утрамбуйте ее слегка и закройте крышкой. Пусть стоит в холодильнике два дня. Овощи замаринуются

Перед подачей блюдо посыпьте свежей зеленью

Отличный вариант блюда для праздничного стола! Его можно уложить горкой в красивую салатницу! Так приятно капуста хрустит!

А вкус цитруса и остроты, придают незабываемый вкус нашей белокочанной капусте! На здоровье!