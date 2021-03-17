Советская закуска. Мои родители очень любят готовить эту закуску, получается сытно, дешево и полезно

Советская закуска настолько простая, но вкусная. Сытно, бюджетно и полезно. А что еще нужно?
Советская закуска: ингредиенты
- 3 (три) шт — лука
- полторы столовой ложки — томатной пасты
- 2 (две) столовой ложки — растительного масла
- соль по вкусу
- сахар по вкусу
Рецепт приготовления:
- Лук нужно мелко нарезать, или же перетрите его через мелкую терку
- Добавьте к луку соль, сахар, томатную пасту. Перемешайте. Готово. Пусть закуска постоит часик, в холодильнике, пропитается маслом и можно намазывать на хлеб. Либо кушать с макаронами, рисом и прочими гарнирами.
Советская закуска: ингредиенты
- 1 (одна) шт — лука
- 5 (пять) ст. ложек — майонеза
- 100 (сто) шр — горчицы
- пол кило — докторской колбасы
- 200 (двести) гр — сыра
- кусочек сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Мелко нарежьте лук
- Колбасу тоже мелко нарежьте
- Сыр натрите на крупной терке
- Колбасу немного обжарьте (вкуснее в сливочном масле)
- В горшочки для запекания выложите слоями: лук, колбаса, сыр. И залейте это соусом из майонеза с горчицей (в соотношении 2 к 3).
Так повторяем раза 3, утрамбовывая каждый слой. Отправьте блюдо в разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут. Еще одна советская закуска удалась на славу! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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