Скатерть-Самобранка

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Советская закуска. Мои родители очень любят готовить эту закуску, получается сытно, дешево и полезно

Советская закуска настолько простая, но вкусная. Сытно, бюджетно и полезно. А что еще нужно?

Советская закуска

Советская закуска: ингредиенты

  1. 3 (три) шт — лука
  2. полторы столовой ложки — томатной пасты
  3. 2 (две) столовой ложки — растительного масла
  4. соль по вкусу
  5. сахар по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Лук нужно мелко нарезать, или же перетрите его через мелкую терку
  • Добавьте к луку соль, сахар, томатную пасту. Перемешайте. Готово. Пусть закуска постоит часик, в холодильнике, пропитается маслом и можно намазывать на хлеб. Либо кушать с макаронами, рисом и прочими гарнирами.

Советская закуска

Советская закуска: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — лука
  2. 5 (пять) ст. ложек — майонеза
  3. 100 (сто) шр — горчицы
  4. пол кило — докторской колбасы
  5. 200 (двести) гр — сыра
  6. кусочек сливочного масла

Рецепт приготовления:

  • Мелко нарежьте лук
  • Колбасу тоже мелко нарежьте
  • Сыр натрите на крупной терке
  • Колбасу немного обжарьте (вкуснее в сливочном масле)
  • В горшочки для запекания выложите слоями: лук, колбаса, сыр. И залейте это соусом из майонеза с горчицей (в соотношении 2 к 3).
    Так повторяем раза 3, утрамбовывая каждый слой. Отправьте блюдо в разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут. Еще одна советская закуска удалась на славу! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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