Яичный пирог: нежный бисквит и ни грамма соды и разрыхлителя!

Яичный пирог имеет давнюю историю. Он популярен в Японии. А привезли его туда португальцы. Но в истории этот пирог считается тайваньским! Зачастую этот десерт брали в плавание моряки, так как хранился он месяцами.
Яичный пирог: ингредиенты
- 100 (сто) гр – муки
- 6 (шесть) шт – яиц
- 100 (сто) гр – сахара
- 100 (сто) мл – молока
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- Ванильный экстракт – по вкусу
Яичный пирог: рецепт
- Молоко разогрейте со сливочным маслом
- В просеянную муку влейте остывшее молоко. Перемешайте. Затем добавьте желтки, перемешивайте. Затем ванильный экстракт
- Белки и сахар взбейте до белой пены. Затем смешайте белковую и желтковую массы
- Тесто вылейте в форму для выпекания. Поставьте в форму побольше. А эту большую форму заполните водой. Отправьте в предварительно разогретую духовку до 150 градусов на один час и 10 минут
Яичный пирог готов!
При подаче пирог можно посыпать сахарной пудрой, или смазать взбитыми сливками, вареньем. На здоровье!
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