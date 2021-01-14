Яичный пирог: нежный бисквит и ни грамма соды и разрыхлителя!

Яичный пирог имеет давнюю историю. Он популярен в Японии. А привезли его туда португальцы. Но в истории этот пирог считается тайваньским! Зачастую этот десерт брали в плавание моряки, так как хранился он месяцами.

Яичный пирог: ингредиенты

100 (сто) гр – муки 6 (шесть) шт – яиц 100 (сто) гр – сахара 100 (сто) мл – молока 100 (сто) гр – сливочного масла Ванильный экстракт – по вкусу

Яичный пирог: рецепт

Молоко разогрейте со сливочным маслом

В просеянную муку влейте остывшее молоко. Перемешайте. Затем добавьте желтки, перемешивайте. Затем ванильный экстракт

Белки и сахар взбейте до белой пены. Затем смешайте белковую и желтковую массы

Тесто вылейте в форму для выпекания. Поставьте в форму побольше. А эту большую форму заполните водой. Отправьте в предварительно разогретую духовку до 150 градусов на один час и 10 минут

Яичный пирог готов!

При подаче пирог можно посыпать сахарной пудрой, или смазать взбитыми сливками, вареньем. На здоровье!