Теперь каждую неделю покупаю минтай, после того как подруга научила готовить его под хлебными крошками

Минтай одна из самых доступных сортов рыбы и с ней можно приготовить массу вкусных блюд и закусок. Это простой и вкусный рецепт, подходит для ужина и праздничного блюда.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай, 600 г;
- хлеб, 150 г;
- лук, 2 шт;
- сок лимона, 4 ст.л;
- масло растительное, 5 ст.л;
- масло сливочное, кусочек;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Сухой хлеб режем на мелкие кусочки и поливаем растительным маслом и частью лимонного сока.
Измельчаем сухарики блендером до состояния крошки.
Лук режем тонкими полукольцами и выкладываем на противень, смазанный растительным маслом.
Посыпаем лук солью и перцем.
Тушки рыбы промываем, удаляем все лишнее, режем порционными кусочками и выкладываем на лук.
Поливаем рыбу второй частью лимонного сока, растительным маслом, посыпаем солью, перцем и специями.
Высыпаем на рыбу хлебную крошку.
Запекаем около 30 – 40 минут при 180 градусах до румяности.
Блюдо очень вкусное, сочное, ароматное, корочка румяная и аппетитная. Можно подавать горячим, но и в холодном виде оно имеет оригинальный вкус.
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