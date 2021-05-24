Теперь каждую неделю покупаю минтай, после того как подруга научила готовить его под хлебными крошками

Минтай одна из самых доступных сортов рыбы и с ней можно приготовить массу вкусных блюд и закусок. Это простой и вкусный рецепт, подходит для ужина и праздничного блюда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай, 600 г;

хлеб, 150 г;

лук, 2 шт;

сок лимона, 4 ст.л;

масло растительное, 5 ст.л;

масло сливочное, кусочек;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Сухой хлеб режем на мелкие кусочки и поливаем растительным маслом и частью лимонного сока.

Измельчаем сухарики блендером до состояния крошки.

Лук режем тонкими полукольцами и выкладываем на противень, смазанный растительным маслом.

Посыпаем лук солью и перцем.

Тушки рыбы промываем, удаляем все лишнее, режем порционными кусочками и выкладываем на лук.

Поливаем рыбу второй частью лимонного сока, растительным маслом, посыпаем солью, перцем и специями.

Высыпаем на рыбу хлебную крошку.

Запекаем около 30 – 40 минут при 180 градусах до румяности.