Скатерть-Самобранка

5 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    нееее... курица пусть бегает... карп - так карп))))))Фаршированный кар...
  • ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
    представила вкус ! хреньСалат за 5 минут ...
  • Владимир Сергеев
    Это ЧИСТО мясной продукт . Нитрид Натрия - это вкусовая добавка. типа соли и перца.. 150грамм сырого это как раз для...Купила в Норвегии...

Теперь каждую неделю покупаю минтай, после того как подруга научила готовить его под хлебными крошками

Минтай одна из самых доступных сортов рыбы и с ней можно приготовить массу вкусных блюд и закусок. Это простой и вкусный рецепт, подходит для ужина и праздничного блюда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • минтай, 600 г;
  • хлеб, 150 г;
  • лук, 2 шт;
  • сок лимона, 4 ст.л;
  • масло растительное, 5 ст.л;
  • масло сливочное, кусочек;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Сухой хлеб режем на мелкие кусочки и поливаем растительным маслом и частью лимонного сока.

Измельчаем сухарики блендером до состояния крошки.

Теперь каждую неделю покупаю минтай, после того как подруга научила готовить его под хлебными крошками

Лук режем тонкими полукольцами и выкладываем на противень, смазанный растительным маслом.

Теперь каждую неделю покупаю минтай, после того как подруга научила готовить его под хлебными крошками

Посыпаем лук солью и перцем.

Тушки рыбы промываем, удаляем все лишнее, режем порционными кусочками и выкладываем на лук.

Поливаем рыбу второй частью лимонного сока, растительным маслом, посыпаем солью, перцем и специями.

Теперь каждую неделю покупаю минтай, после того как подруга научила готовить его под хлебными крошками

Высыпаем на рыбу хлебную крошку.

Теперь каждую неделю покупаю минтай, после того как подруга научила готовить его под хлебными крошками

Запекаем около 30 – 40 минут при 180 градусах до румяности.

Теперь каждую неделю покупаю минтай, после того как подруга научила готовить его под хлебными крошками

Блюдо очень вкусное, сочное, ароматное, корочка румяная и аппетитная. Можно подавать горячим, но и в холодном виде оно имеет оригинальный вкус.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить
Попробовал в ресторане современное блюдо из гречки. Узнал рецепт и решил приг...
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Попробовал в ресторане современное блюдо из гречки. Узнал рецепт и решил приг...

Читать
Теперь каждую неделю покупаю минтай, после того как подруга научила готовить его под хлебными крошками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Теперь каждую неделю покупаю минтай, после того как подруга научила готовить его под хлебными крошками

Давно не покупаю кухонные полотенца. Всего 3 минуты и они чистые, пахнут свежестью: показываю простой способ восстановления
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Давно не покупаю кухонные полотенца. Всего 3 минуты и они чистые, пахнут свежестью: показываю простой способ восстановления

1 стакан манки и 2 стакана кефира (готовлю и на праздник, и на каждый день)
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

1 стакан манки и 2 стакана кефира (готовлю и на праздник, и на каждый день)

Шоколадная королевская ватрушка
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Шоколадная королевская ватрушка

Кишечную палочку нашли в сливочном масле нижегородского производителя
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Кишечную палочку нашли в сливочном масле нижегородского производителя

На набережной канала Грибоедова открыли ресторан Nino. Там подают грузинские блюда и еду из других стран: от Греции до Ближнего Востока
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

На набережной канала Грибоедова открыли ресторан Nino. Там подают грузинские блюда и еду из других стран: от Греции до Ближнего Востока

Фаршированные перцы в сметанном соусе
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Фаршированные перцы в сметанном соусе

Сырники в мультиварке
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Сырники в мультиварке

Овощи гриль для барбекю
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Овощи гриль для барбекю

Смешиваем капусту и огурцы, но салат воспринимают как новый. Хитрость в заправке из сметаны с горчицей
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Смешиваем капусту и огурцы, но салат воспринимают как новый. Хитрость в заправке из сметаны с горчицей

1
Крем-суп из овощей
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Крем-суп из овощей

Добавляем в блюда лимон: даем новый вкус обычной еде
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Добавляем в блюда лимон: даем новый вкус обычной еде

1
Дача без холодильника: как сохранить скоропортящиеся продукты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Дача без холодильника: как сохранить скоропортящиеся продукты

«Попробуйте вкус русской земли». Как в Краснодарском крае делают вино по швейцарским стандартам
Материал, выбранный редакторами МиртесенСноб

«Попробуйте вкус русской земли». Как в Краснодарском крае делают вино по швейцарским стандартам

Казахстан сможет ввезти из ЕАЭС 134,4 тыс. тонн сахара – МТИ
Материал, выбранный редакторами МиртесенKaztag

Казахстан сможет ввезти из ЕАЭС 134,4 тыс. тонн сахара – МТИ

Пышные пирожки из творога
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Пышные пирожки из творога

Рыбный омлет
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Рыбный омлет

Чем заменить маскарпоне в тирамису
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Чем заменить маскарпоне в тирамису

Полезный бекон: жарим без жира
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Полезный бекон: жарим без жира

Суп-пюре из брокколи с гренками
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Суп-пюре из брокколи с гренками

Тушим мясо на обычной плите так, что потом его даже не нужно резать, а можно разделять руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Тушим мясо на обычной плите так, что потом его даже не нужно резать, а можно разделять руками

Лайфхак с крышкой от растительного масла
Материал, выбранный редакторами МиртесенУголок хозяйки

Лайфхак с крышкой от растительного масла

1
Конвертики из лаваша с начинкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Конвертики из лаваша с начинкой

Диетолог рассказала, чем грозит полный отказ от сахара
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Диетолог рассказала, чем грозит полный отказ от сахара

Луковый суп-пюре
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Луковый суп-пюре

Старая сковородка стала печь лучше новой: восстановили за час лимонной кислотой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Старая сковородка стала печь лучше новой: восстановили за час лимонной кислотой

Скумбрия, запеченная с картошкой в фольге
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Скумбрия, запеченная с картошкой в фольге

Ватрушки с сыром и зеленым луком
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Ватрушки с сыром и зеленым луком

Плов из инденйки
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Плов из инденйки

Соединяем муку с сыром и через 10 минут ставим на стол выпечку вкуснее чебуреков
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Соединяем муку с сыром и через 10 минут ставим на стол выпечку вкуснее чебуреков

1
Превращаем обычное пюре в натуральные чипсы. Варим, сушим, а потом обжариваем в масле
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Превращаем обычное пюре в натуральные чипсы. Варим, сушим, а потом обжариваем в масле

1
Суп-пюре из цветной капусты с мускатным орехом
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Суп-пюре из цветной капусты с мускатным орехом

Томатный суп из 2 помидоров и миски риса: за 15 минут сварили так же наваристо, как харчо
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Томатный суп из 2 помидоров и миски риса: за 15 минут сварили так же наваристо, как харчо

На чем делать окрошку? Спор между квасом и кефиром решаем в пользу майонеза
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ Кухня

На чем делать окрошку? Спор между квасом и кефиром решаем в пользу майонеза

Рецепт окрошки по-домашнему
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Рецепт окрошки по-домашнему

Свинина в соево-имбирном маринаде
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Свинина в соево-имбирном маринаде

Десерт из ряженки с какао
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Десерт из ряженки с какао

Бесподобная рыба в кисло-сладком маринаде!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Бесподобная рыба в кисло-сладком маринаде!

Тайский винегрет. Самая вкусная польза!
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Тайский винегрет. Самая вкусная польза!

Картина дня

наверх