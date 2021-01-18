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Пирог «Сырник», очень много и вкусно. Большая ватрушка

Сырные пироги всегда получаются мягкими и влажными, они не требуют дополнительной пропитки в виде варенья или сиропа. Такой творожный десерт с легким лимонным ароматом и привкусом, вам точно понравится и вы будете его часто готовить.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • масло сливочное и сахарная пудра по 140 г;
  • яйца, 2 шт;
  • мука, 300 г;
  • разрыхлитель, 2 ч.л;
  • творог, 1 кг;
  • яйца, 3 шт;
  • пудра сахарная, 240 г;
  • сок лимонный, 2 ч.л;
  • молоко, 750 мл;
  • пудинг, 2 пакета.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахарной пудрой – тесто будет более мягким и нежным.

Добавляем размягченное сливочное масло, перемешиваем ложкой.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем и всыпаем в яйца.

Вымешиваем тесто на столе.

Совет: сначала добавляем все указанное количество муки и если будет мало, тогда можно немного добавить.

Противень застилаем пергаментом и распределяем тесто и формируем бортики.

Пирог «Сырник», очень много и вкусно. Большая ватрушка

Творог смешиваем с сахарной пудрой и яйцами, лимонным соком и молоком, двумя пактами пудинга. Пудинг берите любой по своему вкусу. Хорошо вымешиваем массу и перебиваем погружным блендером.

Выкладываем начинку на тесто.

Пирог «Сырник», очень много и вкусно. Большая ватрушка

Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут, но смотрите по своей духовке, чтобы не пригорало и если нужно, уменьшите температуру.

Остужаем в форме и режем порционными кусочками.

Очень вкусно подавать такой сырный пирог с апельсиновым джемом и мармеладом.

Пирог «Сырник», очень много и вкусно. Большая ватрушка

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