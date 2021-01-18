Пирог «Сырник», очень много и вкусно. Большая ватрушка

Сырные пироги всегда получаются мягкими и влажными, они не требуют дополнительной пропитки в виде варенья или сиропа. Такой творожный десерт с легким лимонным ароматом и привкусом, вам точно понравится и вы будете его часто готовить.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное и сахарная пудра по 140 г;

яйца, 2 шт;

мука, 300 г;

разрыхлитель, 2 ч.л;

творог, 1 кг;

яйца, 3 шт;

пудра сахарная, 240 г;

сок лимонный, 2 ч.л;

молоко, 750 мл;

пудинг, 2 пакета.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахарной пудрой – тесто будет более мягким и нежным.

Добавляем размягченное сливочное масло, перемешиваем ложкой.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем и всыпаем в яйца.

Вымешиваем тесто на столе.

Совет: сначала добавляем все указанное количество муки и если будет мало, тогда можно немного добавить.

Противень застилаем пергаментом и распределяем тесто и формируем бортики.

Творог смешиваем с сахарной пудрой и яйцами, лимонным соком и молоком, двумя пактами пудинга. Пудинг берите любой по своему вкусу. Хорошо вымешиваем массу и перебиваем погружным блендером.

Выкладываем начинку на тесто.

Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут, но смотрите по своей духовке, чтобы не пригорало и если нужно, уменьшите температуру.

Остужаем в форме и режем порционными кусочками.

Очень вкусно подавать такой сырный пирог с апельсиновым джемом и мармеладом.