Пирог «Сырник», очень много и вкусно. Большая ватрушка

Сырные пироги всегда получаются мягкими и влажными, они не требуют дополнительной пропитки в виде варенья или сиропа. Такой творожный десерт с легким лимонным ароматом и привкусом, вам точно понравится и вы будете его часто готовить.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное и сахарная пудра по 140 г;
- яйца, 2 шт;
- мука, 300 г;
- разрыхлитель, 2 ч.л;
- творог, 1 кг;
- яйца, 3 шт;
- пудра сахарная, 240 г;
- сок лимонный, 2 ч.л;
- молоко, 750 мл;
- пудинг, 2 пакета.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахарной пудрой – тесто будет более мягким и нежным.
Добавляем размягченное сливочное масло, перемешиваем ложкой.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем и всыпаем в яйца.
Вымешиваем тесто на столе.
Совет: сначала добавляем все указанное количество муки и если будет мало, тогда можно немного добавить.
Противень застилаем пергаментом и распределяем тесто и формируем бортики.
Творог смешиваем с сахарной пудрой и яйцами, лимонным соком и молоком, двумя пактами пудинга. Пудинг берите любой по своему вкусу. Хорошо вымешиваем массу и перебиваем погружным блендером.
Выкладываем начинку на тесто.
Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут, но смотрите по своей духовке, чтобы не пригорало и если нужно, уменьшите температуру.
Остужаем в форме и режем порционными кусочками.
Очень вкусно подавать такой сырный пирог с апельсиновым джемом и мармеладом.
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