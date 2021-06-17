Творожная запеканка по семейному рецепту. Нежная и ароматная закуска с начинкой из разных сухофруктов

Творожная запеканка по семейному рецепту очень понравится Вашим родным и друзьям.
Творожная запеканка по семейному рецепту: ингредиенты
- Молоко — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Творог — 280 гр. (двести восемьдесят грамм)
- Крупа манная — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сливочное масло — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
- Изюм — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
- Сахар — по вкусу
- Щепотка соли
Пошаговое приготовление:
- Запарьте кипятком изюм, затем воду слейте, отожмите и просушите бумажным полотенцем.
- Взбейте яйци с сахаром и щепоткой соли.
- Затем добавьте молоко, манную крупу, вымесите и всыпьте изюм, тщательно перемешайте.
- Растопите сливочное масло.
- Смажьте форму для выпекания маслом и присыпьте манной крупой. Затем выложите тесто, сверху полейте растительным маслом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте около 30 минут.
- Запеканку остудите в форме, потом выньте и подайте к столу со сметаной, мёдом или сметанным кремом — взбейте сметану с парой ложек сахарной пудры.
Творожная запеканка по семейному рецепту — очень нежная и ароматная.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии