Творожная запеканка по семейному рецепту. Нежная и ароматная закуска с начинкой из разных сухофруктов

Творожная запеканка по семейному рецепту очень понравится Вашим родным и друзьям.

Творожная запеканка по семейному рецепту: ингредиенты

Творожная запеканка по семейному рецепту

  1. Молоко — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  2. Творог — 280 гр. (двести восемьдесят грамм)
  3. Крупа манная — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Сливочное масло — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
  6. Изюм — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
  7. Сахар — по вкусу
  8. Щепотка соли

Пошаговое приготовление:

  • Запарьте кипятком изюм, затем воду слейте, отожмите и просушите бумажным полотенцем.
  • Взбейте яйци с сахаром и щепоткой соли.
  • Затем добавьте молоко, манную крупу, вымесите и всыпьте изюм, тщательно перемешайте.
  • Растопите сливочное масло.
  • Смажьте форму для выпекания маслом и присыпьте манной крупой. Затем выложите тесто, сверху полейте растительным маслом.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте около 30 минут.
  • Запеканку остудите в форме, потом выньте и подайте к столу со сметаной, мёдом или сметанным кремом — взбейте сметану с парой ложек сахарной пудры.

Творожная запеканка по семейному рецепту — очень нежная и ароматная.

Творожная запеканка по семейному рецепту. Нежная и ароматная закуска с начинкой из разных сухофруктов 2

Готовьте на здоровье!

 

 

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