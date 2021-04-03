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Шампиньоны по-корейски. Вкус грибов становится еще более насыщенным

Шампиньоны по-корейски приготовить не сложно и очень быстро. Отличное сочетание ингредиентов! Равнодушных к такому салатику — точно не останется!

Шампиньоны по-корейски

Шампиньоны по-корейски: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — болгарского перца
  2. 1 (один) кг — шампиньонов
  3. 4 (четыре) шт — репчатого лука
  4. 2 (две) ст. ложки — уксуса 9%
  5. 100 (сто) мл — растительного масла
  6. пучок укропа
  7. пучок кинзы
  8. половина ст. ложки — соли
  9. 1 (одна) ст. ложка — кориандра
  10. половина ч. ложки — красного острого перца
  11. половина ст. ложки — черного перца
  12. 1 (одна) ч. ложка — паприки
  13. 5 (пять) зубчиков — чеснока

Рецепт приготовления:

  • Промойте шампиньоны и разделите на части. Грибы нужно слегка приварить. Отправьте их в кипящую воду. Как только вода закипит, отваривайте еще пять минут
  • Затем, снимите с огня, слейте воду и дайте грибам остыть.
  • Репчатый лук нарежьте полукольцами.
  • Болгарский перец очистите и нарежьте соломкой.
  • Измельчите чеснок и нарежьте зелень.
  • В разогретую сковороду налейте растительное масло. Обжаривайте лук на сковороде, до прозрачности.
  • В глубокую посуду переложите грибы, добавьте болгарский перец.
  • Затем, положите нарезанную зелень и в центр салата уложите измельченный чеснок. Далее, добавьте соль, сахар, кориандр, паприку, черный перец и на чеснок добавьте красный острый перец.
  • Затем, полейте столовым уксусом и выложите со сковородки обжаренный лук, вместе с маслом.
  • Перемешайте салат, желательно руками.
  • Переложите салат в посуду, закройте крышкой и отправьте в холодильник на три часа. Чем дольше оставите, салат настоятся, тем вкус у нее будет насыщеннее.

Шампиньоны по-корейски получились очень вкусными!

 

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