Шампиньоны по-корейски. Вкус грибов становится еще более насыщенным

Шампиньоны по-корейски приготовить не сложно и очень быстро. Отличное сочетание ингредиентов! Равнодушных к такому салатику — точно не останется!
Шампиньоны по-корейски: ингредиенты
- 1 (одна) шт — болгарского перца
- 1 (один) кг — шампиньонов
- 4 (четыре) шт — репчатого лука
- 2 (две) ст. ложки — уксуса 9%
- 100 (сто) мл — растительного масла
- пучок укропа
- пучок кинзы
- половина ст. ложки — соли
- 1 (одна) ст. ложка — кориандра
- половина ч. ложки — красного острого перца
- половина ст. ложки — черного перца
- 1 (одна) ч. ложка — паприки
- 5 (пять) зубчиков — чеснока
Рецепт приготовления:
- Промойте шампиньоны и разделите на части. Грибы нужно слегка приварить. Отправьте их в кипящую воду. Как только вода закипит, отваривайте еще пять минут
- Затем, снимите с огня, слейте воду и дайте грибам остыть.
- Репчатый лук нарежьте полукольцами.
- Болгарский перец очистите и нарежьте соломкой.
- Измельчите чеснок и нарежьте зелень.
- В разогретую сковороду налейте растительное масло. Обжаривайте лук на сковороде, до прозрачности.
- В глубокую посуду переложите грибы, добавьте болгарский перец.
- Затем, положите нарезанную зелень и в центр салата уложите измельченный чеснок. Далее, добавьте соль, сахар, кориандр, паприку, черный перец и на чеснок добавьте красный острый перец.
- Затем, полейте столовым уксусом и выложите со сковородки обжаренный лук, вместе с маслом.
- Перемешайте салат, желательно руками.
- Переложите салат в посуду, закройте крышкой и отправьте в холодильник на три часа. Чем дольше оставите, салат настоятся, тем вкус у нее будет насыщеннее.
Шампиньоны по-корейски получились очень вкусными!
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