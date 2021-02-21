Котлеты из кабачков: самый вкусный рецепт (Видео)

Котлеты из кабачков! Вкусные котлеты из кабачков — Самый Вкусный Рецепт. Сегодня готовим котлеты из кабачков.

По нашему рецепту котлеты получаются очень нежные, золотистые, хрустящие и вкусные одновременно.

Котлеты из кабачков: ингредиенты

Кабачки 2 шт. Морковь 1 шт. Пучок зелени Чеснок 2 зубчика Яйца 2 шт. Мука 150 гр.

Котлеты из кабачков: порядок приготовления

Для начала кабачки и морковь натираем на терке. Кабачки кладем на сито и солим чтобы вышла вода.

Нарезаем зелень.

Теперь собираем все наши ингредиенты в миску: кабачки, морковь, 2 яйца, добавляем муку, соль, перец, два зубчика чеснока, зелень и все хорошенько перемешиваем.

В хорошо разогретой сковородке с растительным маслом начинаем жарить наши кабачковые котлеты. Смесь со столовой ложкой кладем на сковародку.

Так как кабачковые котлеты очень нежные, их жарим с каждой стороны по 2 минуты и все перекладываем на тарелку.

Вкус таких нежных и хрустящих котлет вы точно полюбите.

Котлеты из кабачков: готовы

Приятного вам аппетита.

Котлеты из кабачков: видео рецепт