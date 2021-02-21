Котлеты из кабачков: самый вкусный рецепт (Видео)

Котлеты из кабачков! Вкусные котлеты из кабачков — Самый Вкусный Рецепт. Сегодня готовим котлеты из кабачков.
По нашему рецепту котлеты получаются очень нежные, золотистые, хрустящие и вкусные одновременно.
Котлеты из кабачков: ингредиенты
- Кабачки 2 шт.
- Морковь 1 шт.
- Пучок зелени
- Чеснок 2 зубчика
- Яйца 2 шт.
- Мука 150 гр.
Котлеты из кабачков: порядок приготовления
- Для начала кабачки и морковь натираем на терке. Кабачки кладем на сито и солим чтобы вышла вода.
- Нарезаем зелень.
- Теперь собираем все наши ингредиенты в миску: кабачки, морковь, 2 яйца, добавляем муку, соль, перец, два зубчика чеснока, зелень и все хорошенько перемешиваем.
- В хорошо разогретой сковородке с растительным маслом начинаем жарить наши кабачковые котлеты. Смесь со столовой ложкой кладем на сковародку.
- Так как кабачковые котлеты очень нежные, их жарим с каждой стороны по 2 минуты и все перекладываем на тарелку.
- Вкус таких нежных и хрустящих котлет вы точно полюбите.
Котлеты из кабачков: готовы
Приятного вам аппетита.
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