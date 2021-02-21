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Котлеты из кабачков: самый вкусный рецепт (Видео)

Котлеты из кабачков! Вкусные котлеты из кабачков — Самый Вкусный Рецепт. Сегодня готовим котлеты из кабачков.

По нашему рецепту котлеты получаются очень нежные, золотистые, хрустящие и вкусные одновременно.

Котлеты из кабачков

Котлеты из кабачков: ингредиенты

  1. Кабачки 2 шт.
  2. Морковь 1 шт.
  3. Пучок зелени
  4. Чеснок 2 зубчика
  5. Яйца 2 шт.
  6. Мука 150 гр.

Котлеты из кабачков: порядок приготовления

  • Для начала кабачки и морковь натираем на терке. Кабачки кладем на сито и солим чтобы вышла вода.
  • Нарезаем зелень.
  • Теперь собираем все наши ингредиенты в миску: кабачки, морковь, 2 яйца, добавляем муку, соль, перец, два зубчика чеснока, зелень и все хорошенько перемешиваем.

Котлеты из кабачков

  • В хорошо разогретой сковородке с растительным маслом начинаем жарить наши кабачковые котлеты. Смесь со столовой ложкой кладем на сковародку.
  • Так как кабачковые котлеты очень нежные, их жарим с каждой стороны по 2 минуты и все перекладываем на тарелку.
  • Вкус таких нежных и хрустящих котлет вы точно полюбите.

Котлеты из кабачков: готовы

Приятного вам аппетита.

Котлеты из кабачков: видео рецепт

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