«Правильная» селедка под шубой по рецепту моей мамы! Показываю, как ее нужно готовить

Правильный рецепт этого салата заключается в том, что слой селедки находится в самом низу и сверху уже выкладывается вся шубка. Знаю, что многие делают сначала подушку для рыбы из картофеля и только потом кладут селедку. Но в нашей семье наш вариант считается самым вкусным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь, 2 шт;

картофель, 2 шт;

лук, 1 шт;

свекла, 5 шт;

морковь, 2 шт;

майонез;

яйца, 3 шт.

Процесс приготовления

Картофель, морковь и яйца, свеклу отвариваем, остужаем, чистим.

Лук мелко режем и маринуем в холодной воде с уксусом в течение 20 минут. Потом воду сливаем, немного отжимаем лук и добавляем в салат.

Вареные продукты будет натирать на крупной терке.

Сельдь разделываем на филе без косточек и режем мелкими кусочками.

Совет: Формировать салат можно классическим способом – в салатнике или в кольце, которое потом уберете и украсите блюдо по своему вкусу.

Над каждым слоем делаем сеточку из майонеза.

Первый слой – кусочки селедки.

Второй слой – лук.

Третий слой – картофель.

Четвертый слой – яйца.

Пятый слой – морковь.

Шестой слой – свекла и покрываем ее майонезом.

Отправляем натаиваться в холодильник на несколько часов и потом подаем к столу, украсив по своему вкусу.