«Правильная» селедка под шубой по рецепту моей мамы! Показываю, как ее нужно готовить

Правильный рецепт этого салата заключается в том, что слой селедки находится в самом низу и сверху уже выкладывается вся шубка. Знаю, что многие делают сначала подушку для рыбы из картофеля и только потом кладут селедку. Но в нашей семье наш вариант считается самым вкусным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь, 2 шт;
- картофель, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- свекла, 5 шт;
- морковь, 2 шт;
- майонез;
- яйца, 3 шт.
Процесс приготовления
Картофель, морковь и яйца, свеклу отвариваем, остужаем, чистим.
Лук мелко режем и маринуем в холодной воде с уксусом в течение 20 минут. Потом воду сливаем, немного отжимаем лук и добавляем в салат.
Вареные продукты будет натирать на крупной терке.
Сельдь разделываем на филе без косточек и режем мелкими кусочками.
Совет: Формировать салат можно классическим способом – в салатнике или в кольце, которое потом уберете и украсите блюдо по своему вкусу.
Над каждым слоем делаем сеточку из майонеза.
Первый слой – кусочки селедки.
Второй слой – лук.
Третий слой – картофель.
Четвертый слой – яйца.
Пятый слой – морковь.
Шестой слой – свекла и покрываем ее майонезом.
Отправляем натаиваться в холодильник на несколько часов и потом подаем к столу, украсив по своему вкусу.
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