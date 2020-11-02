Узнала, для чего соседка каждую осень кладет горсти соды по всему участку, теперь делаю также. Рассказываю почему

Я у своей соседки много чему научилась, особенно, что касается огорода. У нее постоянно прекрасные урожаи, поэтому я всегда прислушиваюсь к ее словам.

Несколько лет назад я увидела, что она рассыпаем соду по участку. Конечно, это меня удивило и я побежала спрашивать, зачем и для чего.

Все дело в том, что в нашем регионе кислая почва, а не все растения и огородные культуры могут расти на ней. Конечно, можно пойти и купить специальные средства для раскисления грунта, но можно обойтись и своими силами.

Обработку содой почвы следует проводить в осеннее время, когда весь урожай уже собран и вы не повредите содой их корневую систему. В течение зимы сода раскислит почву, подготовит ее и когда вы уже будете высаживать рассаду, она не повредит ее корневой системе. Также сода помогает убрать и тлю с огорода, чьи личинки зимуют в почве.

Соду рассыпаем горстями по огороду, делая расстояние в 2 м. Ветер еще вам поможет – развеет по почве соду и ее концентрация не будет высокой и вредной.