Кабачки не успеваю подавать на стол. Без сыра и яиц: подходит к праздничному столу

Фаршированными кабачками сегодня никого не удивишь. Но если вы сделаете их по моему рецепту, это блюдо отлично подойдет к праздничному столу. Кабачки с творожно-ореховой начинкой получаются просто изумительными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- соль, перец;
- творог жирный, 400 г;
- орехи грецкие, 70 г;
- базилик, 30 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Берем крупные, молодые кабачки и режем на куски, высотой 6 – 7 см. Чайной ложкой убираем мякоть, чтобы оставить донышко стенки получились не толстыми.
Мякоть не выбрасываем.
Ставим чашечки в форму для запекания, солим и посыпаем смесью перцев.
Ставим в духовку и запекаем 20 минут при 200 градусах.
Мякоть мелко режем ножом и смешиваем с рублеными грецкими орехами и творогом.
Совет: творог берите по вкусу, любой жирности.
Добавляем свежий базилик и другую зелень по вкусу, измельченный чеснок.
Начинку хорошо вымешиваем, солим и перчим по вкусу.
Раскладываем начинку в кабачки и отправляем обратно в духовку на 20 минут.
Блюдо получается очень ароматным, красивым и нежным. Подаю в горячем виде к самым разным гарнирам и мясным закускам. Сочетание ингредиентов дает изумительный вкус.
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