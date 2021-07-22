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Кабачки не успеваю подавать на стол. Без сыра и яиц: подходит к праздничному столу

Фаршированными кабачками сегодня никого не удивишь. Но если вы сделаете их по моему рецепту, это блюдо отлично подойдет к праздничному столу. Кабачки с творожно-ореховой начинкой получаются просто изумительными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 2 шт;
  • соль, перец;
  • творог жирный, 400 г;
  • орехи грецкие, 70 г;
  • базилик, 30 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Берем крупные, молодые кабачки и режем на куски, высотой 6 – 7 см. Чайной ложкой убираем мякоть, чтобы оставить донышко стенки получились не толстыми.

Мякоть не выбрасываем.

Ставим чашечки в форму для запекания, солим и посыпаем смесью перцев.

Кабачки не успеваю подавать на стол. Без сыра и яиц: подходит к праздничному столу

Ставим в духовку и запекаем 20 минут при 200 градусах.

Мякоть мелко режем ножом и смешиваем с рублеными грецкими орехами и творогом.

Совет: творог берите по вкусу, любой жирности.

Добавляем свежий базилик и другую зелень по вкусу, измельченный чеснок.

Начинку хорошо вымешиваем, солим и перчим по вкусу.

Раскладываем начинку в кабачки и отправляем обратно в духовку на 20 минут.

Кабачки не успеваю подавать на стол. Без сыра и яиц: подходит к праздничному столу

Блюдо получается очень ароматным, красивым и нежным. Подаю в горячем виде к самым разным гарнирам и мясным закускам. Сочетание ингредиентов дает изумительный вкус.

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