Кабачки не успеваю подавать на стол. Без сыра и яиц: подходит к праздничному столу

Фаршированными кабачками сегодня никого не удивишь. Но если вы сделаете их по моему рецепту, это блюдо отлично подойдет к праздничному столу. Кабачки с творожно-ореховой начинкой получаются просто изумительными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

соль, перец;

творог жирный, 400 г;

орехи грецкие, 70 г;

базилик, 30 г;

чеснок, 3 зубчика;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Берем крупные, молодые кабачки и режем на куски, высотой 6 – 7 см. Чайной ложкой убираем мякоть, чтобы оставить донышко стенки получились не толстыми.

Мякоть не выбрасываем.

Ставим чашечки в форму для запекания, солим и посыпаем смесью перцев.

Ставим в духовку и запекаем 20 минут при 200 градусах.

Мякоть мелко режем ножом и смешиваем с рублеными грецкими орехами и творогом.

Совет: творог берите по вкусу, любой жирности.

Добавляем свежий базилик и другую зелень по вкусу, измельченный чеснок.

Начинку хорошо вымешиваем, солим и перчим по вкусу.

Раскладываем начинку в кабачки и отправляем обратно в духовку на 20 минут.