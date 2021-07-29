Как вкусно приготовить кабачковую закуску: простой и быстрый рецепт

Такие пикантные и ароматные, хрустящие и вкусные маринованные кабачки – это просто уникальная закуска, которая готовится в считанные минуты. Отлично сочетается с шашлыками и прочими закусками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-кабачки, 3 шт;

-чеснок, 3 зубчика;

-укроп, соль и перец, специи;

-масло растительное, 1 ст.л;

-соевый соус, 4 ст.л;

-уксус 9 %, 2 ст.л;

-сахар, 1 ст.л;

-паприка.

Процесс приготовления

Чтобы закуска получилась вкуснее, выбирайте молодые кабачки, чтобы семена были небольшими и мягкими.

Режем кусочками.

Для маринада смешиваем соевый соус с уксусом и растительным маслом, тертым чесноком и специями.

Совет: специи берите любые, я часто использую те, которые продают уже готовыми для маринования огурцов и томатов.

В пакет укладываем кабачки с зеленью – зелень берите много и любую, вливаем соус и закрываем пакет, хорошо встряхиваем.

Отправляем на 2 часа в холодильник, периодически перетряхивая пакет.

Подаю к шашлыкам, запеченной на углях рыбе и прочим вкусным блюдам. Очень вкусно получаются и огурцы по этому рецепту.