Как вкусно приготовить кабачковую закуску: простой и быстрый рецепт

Такие пикантные и ароматные, хрустящие и вкусные маринованные кабачки – это просто уникальная закуска, которая готовится в считанные минуты. Отлично сочетается с шашлыками и прочими закусками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-кабачки, 3 шт;
-чеснок, 3 зубчика;
-укроп, соль и перец, специи;
-масло растительное, 1 ст.л;
-соевый соус, 4 ст.л;
-уксус 9 %, 2 ст.л;
-сахар, 1 ст.л;
-паприка.
Процесс приготовления
Чтобы закуска получилась вкуснее, выбирайте молодые кабачки, чтобы семена были небольшими и мягкими.
Режем кусочками.
Для маринада смешиваем соевый соус с уксусом и растительным маслом, тертым чесноком и специями.
Совет: специи берите любые, я часто использую те, которые продают уже готовыми для маринования огурцов и томатов.
В пакет укладываем кабачки с зеленью – зелень берите много и любую, вливаем соус и закрываем пакет, хорошо встряхиваем.
Отправляем на 2 часа в холодильник, периодически перетряхивая пакет.
Подаю к шашлыкам, запеченной на углях рыбе и прочим вкусным блюдам. Очень вкусно получаются и огурцы по этому рецепту.
Свежие комментарии