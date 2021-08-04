Помидоры по-фински на зиму. Как свежие: готовлю быстро и много

Рецепт уникален тем, что все делается просто и быстро. Томаты получаются плотными, крепенькими, с ароматом свежих помидор, только сорванных с грядки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

томаты, 4 кг;

лук, 1 кг;

вода, 1 л;

соль, 1 ст.л;

сахар, 1.5 ст.л;

уксус 9 %, 50 мл.

Процесс приготовления

Идеальными томатами для этой заготовки будут спелые, но не мягкие томаты, чтоб в процессе готовки, они не превратились в пюре.

Лук режем тонкими полукольцами.

Томаты режем дольками.

Лук кладем в сито и промываем кипятком. Это помогает убрать горечь.

В чистые банки на дно укладываем лук.

Сверху плотно кладем томаты.

Добавляем сверху лук.

В кипящую воду кладем соль и сахар, когда рассол закипит, вливаем уксус и снимаем с плиты.

Совет: правильно делайте расчет соотношения соли, сахара и вод. Уксус вы можете брать любой по своему вкусу, подходит яблочный и винный.

В каждую банку заливаем маринад, накрываем крышками и ставим в кастрюлю на полотенце.

Доливаем теплую воду по плечики банок и стерилизуем с момента закипания воды, в течение 5 минут – баночки по 0.5 л.

Закручиваем крышками банки, переворачиваем и укутываем до остывания.

Храним в подвале или в кладовке.

Помидоры можно подавать, просто вынув из банки или посыпав свежей зеленью и полив нерафинированным растительным маслом.