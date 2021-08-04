Помидоры по-фински на зиму. Как свежие: готовлю быстро и много

Рецепт уникален тем, что все делается просто и быстро. Томаты получаются плотными, крепенькими, с ароматом свежих помидор, только сорванных с грядки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
томаты, 4 кг;
лук, 1 кг;
вода, 1 л;
соль, 1 ст.л;
сахар, 1.5 ст.л;
уксус 9 %, 50 мл.
Процесс приготовления
Идеальными томатами для этой заготовки будут спелые, но не мягкие томаты, чтоб в процессе готовки, они не превратились в пюре.
Лук режем тонкими полукольцами.
Томаты режем дольками.
Лук кладем в сито и промываем кипятком. Это помогает убрать горечь.
В чистые банки на дно укладываем лук.
Сверху плотно кладем томаты.
Добавляем сверху лук.
В кипящую воду кладем соль и сахар, когда рассол закипит, вливаем уксус и снимаем с плиты.
Совет: правильно делайте расчет соотношения соли, сахара и вод. Уксус вы можете брать любой по своему вкусу, подходит яблочный и винный.
В каждую банку заливаем маринад, накрываем крышками и ставим в кастрюлю на полотенце.
Доливаем теплую воду по плечики банок и стерилизуем с момента закипания воды, в течение 5 минут – баночки по 0.5 л.
Закручиваем крышками банки, переворачиваем и укутываем до остывания.
Храним в подвале или в кладовке.
Помидоры можно подавать, просто вынув из банки или посыпав свежей зеленью и полив нерафинированным растительным маслом.
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