Ну что же приготовить на званый ужин? Свиная гармошка — то что надо 

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 1 килограмм;

200 грамм твердого сыра;

2 средних помидора;

Головка чеснока;

Соль и специи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В качестве специй можно использовать кориандр, чабрец, молотый красный и черный перец, паприку. Также можно воспользоваться уже готовыми смесями специй для свинины.Духовку включаем на разогрев до 200 градусов, также ее следует застелить фольгой;

Сыр нарезается пластинками с толщиной 3-4 мм;



Помидоры нарезаются кружочками или полу кружочками;Зубчики чеснока рубятся на тонкие пластинки;



Кусок мяса следует разрезать через каждые 1-2 см, но не до конца. Солим и натираем специями, включая и в разрезах;



Выкладываем гармошку из мяса на фольгу, кладем в разрезы по 4 пластинки чеснока, по пласту сыра и по 2 кружочка помидора. Все посыпаем специями;

Фольгу следует плотно завернуть, чтобы через нее не выступал сок и пар;Убираем свинину в духовой шкаф. Запекается она 1 час;



После этого, вытаскиваем гармошку и разворачиваем фольгу. Делаем все аккуратно, чтобы не обжечься. Прибавляем огонь в духовке до 220 градусов и убираем рулет на 15 минут;

Свиная гармошка готова.