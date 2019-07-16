Ну что же приготовить на званый ужин? Свиная гармошка — то что надо 

Ингредиенты:
Мякоть свинины – 1 килограмм;
200 грамм твердого сыра;
2 средних помидора;
Головка чеснока;
Соль и специи.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В качестве специй можно использовать кориандр, чабрец, молотый красный и черный перец, паприку. Также можно воспользоваться уже готовыми смесями специй для свинины.Духовку включаем на разогрев до 200 градусов, также ее следует застелить фольгой;
Сыр нарезается пластинками с толщиной 3-4 мм;
Помидоры нарезаются кружочками или полу кружочками;Зубчики чеснока рубятся на тонкие пластинки;
Кусок мяса следует разрезать через каждые 1-2 см, но не до конца. Солим и натираем специями, включая и в разрезах;
Выкладываем гармошку из мяса на фольгу, кладем в разрезы по 4 пластинки чеснока, по пласту сыра и по 2 кружочка помидора. Все посыпаем специями;
Фольгу следует плотно завернуть, чтобы через нее не выступал сок и пар;Убираем свинину в духовой шкаф. Запекается она 1 час;
После этого, вытаскиваем гармошку и разворачиваем фольгу. Делаем все аккуратно, чтобы не обжечься. Прибавляем огонь в духовке до 220 градусов и убираем рулет на 15 минут;
Свиная гармошка готова.
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